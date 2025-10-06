06 октября 2025

Жителям ХМАО объяснили действия при атаке беспилотников

При опасности атаки БПЛА нужно соблюдать ряд правил
При опасности атаки БПЛА нужно соблюдать ряд правил

При угрозе беспилотников применяются особые меры защиты населения. Они могут касаться как ограничения мобильного интернета, так и активной мобилизации спецслужб, сообщили власти Сургута.

«Существуют два режима. Беспилотная опасность — повышенная готовность спецслужб, если объект обнаружен в соседних регионах. Применяются меры защиты населения (например, ограничение мобильного интернета). Режим угрозы атаки БПЛА — активная мобилизация спецслужб, если дроны замечены на границе или территории региона. Включаются сирены», — говорится в telegram-канале мэрии.

Об опасности могут уведомлять через СМС-рассылку и в приложении МЧС России, а также в соцсетях ведомства и правительства Югры. При включении сирен нужно соблюдать порядок действий:

  • если вы на улице, укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе;
  • в общественном месте — пешком спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг;
  • дома — переждите опасность в ванной или другой комнате без окон;
  • оказавшись в транспорте, покиньте его и укройтесь в ближайшем здании.

Если заметили беспилотник в воздухе, о нем нужно сообщить по номеру 112, сказав точное время и место с примерным направлением полета. Упавший беспилотник нельзя трогать и подходить к нему. Аналогично о нем нужно сообщить в ЕДДС. А если линия перегружена, то отправить СМС с нужными данными.

«Нельзя пользоваться мобильной связью в непосредственной близости к БПЛА. Нельзя выкладывать фото/видео беспилотника в соцсети — такие публикации помогают террористам точнее прицелиться. Не пытайтесь самостоятельно сбить или повредить дрон», — уточнили в публикации.

