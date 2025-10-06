Жителям ХМАО объяснили действия при атаке беспилотников

При угрозе беспилотников применяются особые меры защиты населения. Они могут касаться как ограничения мобильного интернета, так и активной мобилизации спецслужб, сообщили власти Сургута.
«Существуют два режима. Беспилотная опасность — повышенная готовность спецслужб, если объект обнаружен в соседних регионах. Применяются меры защиты населения (например, ограничение мобильного интернета). Режим угрозы атаки БПЛА — активная мобилизация спецслужб, если дроны замечены на границе или территории региона. Включаются сирены», — говорится в telegram-канале мэрии.
Об опасности могут уведомлять через СМС-рассылку и в приложении МЧС России, а также в соцсетях ведомства и правительства Югры. При включении сирен нужно соблюдать порядок действий:
- если вы на улице, укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе;
- в общественном месте — пешком спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг;
- дома — переждите опасность в ванной или другой комнате без окон;
- оказавшись в транспорте, покиньте его и укройтесь в ближайшем здании.
Если заметили беспилотник в воздухе, о нем нужно сообщить по номеру 112, сказав точное время и место с примерным направлением полета. Упавший беспилотник нельзя трогать и подходить к нему. Аналогично о нем нужно сообщить в ЕДДС. А если линия перегружена, то отправить СМС с нужными данными.
«Нельзя пользоваться мобильной связью в непосредственной близости к БПЛА. Нельзя выкладывать фото/видео беспилотника в соцсети — такие публикации помогают террористам точнее прицелиться. Не пытайтесь самостоятельно сбить или повредить дрон», — уточнили в публикации.
