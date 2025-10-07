Аэропорт Нижневартовска меняет расписание

В Нижневартовске (ХМАО) аэропорт переходит на зимнее расписание полетов. Оно начнет действовать в конце октября, сообщают представители воздушной гавани.
«Расписание полетов сезона „Зима 2025-2026“, которое вступает в силу с 26 октября 2025 года», — говорится на сайте аэропорта. Из Нижневартовска самолеты регулярно будут летать почти в два десятка городов. Среди них, например, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды, Екатеринбург.
По международным направлениям указаны полеты в Наманган, Ош и Ташкент. А среди заказных рейсов, которых нет в регулярном расписании, значатся Братск, Ижевск, Мирный. Зимнее расписание будет действовать до 28 марта.
Ранее URA.RU рассказывало, что аэропорт Нижневартовска закупит спецсредства. Они предназначены для борьбы с беспилотниками.
