Аэропорт Нижневартовска меняет расписание

Аэропорт переходит на зимнее расписание
Аэропорт переходит на зимнее расписание Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) аэропорт переходит на зимнее расписание полетов. Оно начнет действовать в конце октября, сообщают представители воздушной гавани.

«Расписание полетов сезона „Зима 2025-2026“, которое вступает в силу с 26 октября 2025 года», — говорится на сайте аэропорта. Из Нижневартовска самолеты регулярно будут летать почти в два десятка городов. Среди них, например, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды, Екатеринбург.

По международным направлениям указаны полеты в Наманган, Ош и Ташкент. А среди заказных рейсов, которых нет в регулярном расписании, значатся Братск, Ижевск, Мирный. Зимнее расписание будет действовать до 28 марта.

Ранее URA.RU рассказывало, что аэропорт Нижневартовска закупит спецсредства. Они предназначены для борьбы с беспилотниками.

