06 октября 2025

Пожар уничтожил два дома в Нефтеюганске

Пожар произошел в Нефтеюганске
В Нефтеюганске (ХМАО) сгорели два дома в частном секторе. Пожар случился ночью в микрорайоне 11А, сообщило МЧС по ХМАО.

«Ночью, в 01:20, поступило сообщение о пожаре в жилом секторе микрорайона 11А города Нефтеюганска. Через шесть минут на место прибыли подразделения МЧС России. На момент прибытия наблюдалось открытое горение двух домов и автомобилей, существовала угроза распространения на соседние постройки», — говорится в telegram-канале ведомства.

Помимо двух жилых домов и двух автомобилей, пострадало еще одно здание и авто. На пожаре работали 24 человека и четыре единицы техники. Огонь потушили уже в 02:48. «Причины возгорания устанавливаются дознавателями МЧС России», — уточняют в публикации.

