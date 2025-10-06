Пожар уничтожил два дома в Нефтеюганске

В Нефтеюганске (ХМАО) сгорели два дома в частном секторе. Пожар случился ночью в микрорайоне 11А, сообщило МЧС по ХМАО.
«Ночью, в 01:20, поступило сообщение о пожаре в жилом секторе микрорайона 11А города Нефтеюганска. Через шесть минут на место прибыли подразделения МЧС России. На момент прибытия наблюдалось открытое горение двух домов и автомобилей, существовала угроза распространения на соседние постройки», — говорится в telegram-канале ведомства.
Помимо двух жилых домов и двух автомобилей, пострадало еще одно здание и авто. На пожаре работали 24 человека и четыре единицы техники. Огонь потушили уже в 02:48. «Причины возгорания устанавливаются дознавателями МЧС России», — уточняют в публикации.
