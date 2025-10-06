06 октября 2025

В Нефтеюганске закрыли шашлычное кафе из-за мигранта

Кафе в Нефтеюганске закрыли на две недели
Кафе в Нефтеюганске закрыли на две недели

Судебные приставы временно закрыли кафе «Центр плова и шашлыка» в Нефтеюганске (ХМАО). Владелец заведения незаконно устроил на работу мигранта из Таджикистана.

«Индивидуальный предприниматель заключил трудовой договор с гражданином Таджикистана, который был принят на должность повара. Данный факт был выявлен инспектором миграционной службы в ходе проверки», — говорится в группе УФССП России по ХМАО в соцсети VK.

На предпринимателя завели административный протокол, а кафе закрыли на две недели. Бизнесмена также предупредили, что за невыполнение требований может последовать уголовная ответственность.

