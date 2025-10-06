Губернатор ХМАО поздравил Путина с днем рождения

Губернатор Руслан Кухарук от имени жителей Югры поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Под мудрым руководством нашего лидера страна уверенно идет по пути экономического роста и повышения благосостояния жителей. В Югре мы видим результаты этой работы в развитии инфраструктуры, промышленности и социальной сферы», — написал Кухарук. Как отметил глава региона, приоритетными направлениями остаются меры поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей, а также выполнение задач, поставленных в рамках специальной военной операции.
Губернатор подчеркнул, что благополучие России возможно исключительно при объединении усилий. Он также заверил, что регион и впредь будет активно участвовать в этом процессе, проявляя единство и сплоченность. «Уважаемый Владимир Владимирович, желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей ответственной работе на благо России», — резюмировал глава региона.
Ранее URA.RU рассказывало, что Владимиру Путину 7 октября исполняется 73 года. В своем материале агентство напоминало о биографии главы государства.
