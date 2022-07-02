5-летняя девочка пропала в селе Новосысоевка Яковлевского района
В Приморском крае 5-летняя девочка ушла на прогулку с 49-летним мужчиной и не вернулась. Ребенок пропал в селе Новосысоевка Яковлевского района.
«В полицию обратилась мать девочки после того, как ее дочка не вернулась домой с прогулки. Женщина уточнила, что видела своего ребенка вместе со знакомым, который до этого заходил к ним в гости. Вероятно, именно он причастен к пропаже», — сообщает РЕН ТВ.
В регионе организованы спасательные отряды. В наряды полиции поступила ориентировка на девочку и мужчину. Поиски ребенка продолжаются.
Фото пропавшей девочки