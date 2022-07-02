02 июля 2022

Девочка из Приморья ушла с незнакомцем и пропала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, ребенок, прогулка, лето, жара, дети, велосипед
5-летняя девочка пропала в селе Новосысоевка Яковлевского района Фото:

В Приморском крае 5-летняя девочка ушла на прогулку с 49-летним мужчиной и не вернулась. Ребенок пропал в селе Новосысоевка Яковлевского района.

«В полицию обратилась мать девочки после того, как ее дочка не вернулась домой с прогулки. Женщина уточнила, что видела своего ребенка вместе со знакомым, который до этого заходил к ним в гости. Вероятно, именно он причастен к пропаже», — сообщает РЕН ТВ.

В регионе организованы спасательные отряды. В наряды полиции поступила ориентировка на девочку и мужчину. Поиски ребенка продолжаются.

Фото пропавшей девочки

В Приморском крае 5-летняя девочка ушла на прогулку с 49-летним мужчиной и не вернулась. Ребенок пропал в селе Новосысоевка Яковлевского района. «В полицию обратилась мать девочки после того, как ее дочка не вернулась домой с прогулки. Женщина уточнила, что видела своего ребенка вместе со знакомым, который до этого заходил к ним в гости. Вероятно, именно он причастен к пропаже», — сообщает РЕН ТВ. В регионе организованы спасательные отряды. В наряды полиции поступила ориентировка на девочку и мужчину. Поиски ребенка продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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