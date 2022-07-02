02 июля 2022
01 июля 2022

В Тюмени обнаружили тело мужчины, которого искали три года

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп у Высоцкого. с бизнес-центра упал неизвестный. Екатеринбург, труп
Причины гибели мужчины неизвестны (архивное фото) Фото:

В Тюмени найдено тело мужчины, который пропал в 2019 году. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая сова» в социальной сети «ВКонтакте».

«Завершены поиски. Белоречев Денис Дмитриевич, 1987 года рождения. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Как ранее указывалось в ориентировке, мужчина ушел из дома 29 декабря 2019 года.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу СК РФ по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени найдено тело мужчины, который пропал в 2019 году. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая сова» в социальной сети «ВКонтакте». «Завершены поиски. Белоречев Денис Дмитриевич, 1987 года рождения. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Как ранее указывалось в ориентировке, мужчина ушел из дома 29 декабря 2019 года. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу СК РФ по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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