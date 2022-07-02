В Тюмени обнаружили тело мужчины, которого искали три года

Причины гибели мужчины неизвестны (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени найдено тело мужчины, который пропал в 2019 году. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая сова» в социальной сети «ВКонтакте».

«Завершены поиски. Белоречев Денис Дмитриевич, 1987 года рождения. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Как ранее указывалось в ориентировке, мужчина ушел из дома 29 декабря 2019 года.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу СК РФ по Тюменской области. Ответ на него ожидается.