Украина обстреляла сразу два населенных пункта в Курской области

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Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, война, разрушения, обстрел
Украина обстреляла деревню и поселок в Курской области Фото:

Два населенных пункта Курской области на границе с Украиной подверглись артиллерийскому обстрелу. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже», — написал Старовойт в своем telegram-канале.

Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Приграничные населенные пункты Курской и Белгородской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны украинских войск.

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Два населенных пункта Курской области на границе с Украиной подверглись артиллерийскому обстрелу. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Приграничные населенные пункты Курской и Белгородской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны украинских войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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