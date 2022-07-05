Украина обстреляла сразу два населенных пункта в Курской области

Два населенных пункта Курской области на границе с Украиной подверглись артиллерийскому обстрелу. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже», — написал Старовойт в своем telegram-канале.
Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Приграничные населенные пункты Курской и Белгородской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны украинских войск.
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