Украина обстреляла сразу два населенных пункта в Курской области

05 июля 2022 в 09:25 Размер текста - 17 +

Украина обстреляла деревню и поселок в Курской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Два населенных пункта Курской области на границе с Украиной подверглись артиллерийскому обстрелу. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Приграничные населенные пункты Курской и Белгородской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны украинских войск. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Два населенных пункта Курской области на границе с Украиной подверглись артиллерийскому обстрелу. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Приграничные населенные пункты Курской и Белгородской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны украинских войск.