05 июля 2022

Свердловское МВД решит судьбу проигнорировавшего драку дежурного

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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Свердловское МВД проверит действия дежурного, проигнорировавшего драку Фото:

Свердловское МВД проверит компетентность действий дежурного, который не отреагировал на обращения екатеринбуржцев о драке, которая привела к смерти мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет предусмотренное законом наказание, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали представители ведомства.

Оперативники свердловского главка установили, что дежурный опорного пункта полиции №13 в Екатеринбурге ночью 29 мая не отреагировал на вызовы и не направил наряд полиции к месту происшествия. В ведомстве отмечают, что на данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейский проигнорировал сообщения екатеринбуржцев о драке. После полученных травм потерпевшего доставили в больницу, однако врачам спасти мужчину не удалось.

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Свердловское МВД проверит компетентность действий дежурного, который не отреагировал на обращения екатеринбуржцев о драке, которая привела к смерти мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет предусмотренное законом наказание, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали представители ведомства. Оперативники свердловского главка установили, что дежурный опорного пункта полиции №13 в Екатеринбурге ночью 29 мая не отреагировал на вызовы и не направил наряд полиции к месту происшествия. В ведомстве отмечают, что на данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых. Ранее URA.RU сообщало, что полицейский проигнорировал сообщения екатеринбуржцев о драке. После полученных травм потерпевшего доставили в больницу, однако врачам спасти мужчину не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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