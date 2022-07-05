Свердловское МВД решит судьбу проигнорировавшего драку дежурного

06 июля 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

Свердловское МВД проверит действия дежурного, проигнорировавшего драку Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловское МВД проверит компетентность действий дежурного, который не отреагировал на обращения екатеринбуржцев о драке, которая привела к смерти мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет предусмотренное законом наказание, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали представители ведомства. Оперативники свердловского главка установили, что дежурный опорного пункта полиции №13 в Екатеринбурге ночью 29 мая не отреагировал на вызовы и не направил наряд полиции к месту происшествия. В ведомстве отмечают, что на данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых. Ранее URA.RU сообщало, что полицейский проигнорировал сообщения екатеринбуржцев о драке. После полученных травм потерпевшего доставили в больницу, однако врачам спасти мужчину не удалось. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловское МВД проверит компетентность действий дежурного, который не отреагировал на обращения екатеринбуржцев о драке, которая привела к смерти мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет предусмотренное законом наказание, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали представители ведомства. Оперативники свердловского главка установили, что дежурный опорного пункта полиции №13 в Екатеринбурге ночью 29 мая не отреагировал на вызовы и не направил наряд полиции к месту происшествия. В ведомстве отмечают, что на данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых. Ранее URA.RU сообщало, что полицейский проигнорировал сообщения екатеринбуржцев о драке. После полученных травм потерпевшего доставили в больницу, однако врачам спасти мужчину не удалось.