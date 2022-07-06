Махонин назвал точное число стобалльников ЕГЭ в Пермском крае

Многих губернатор поздравил лично во время общегородского выпускного Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае в этом году 63 школьника сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Для более десяти тысяч выпускников школ Прикамья завершился очень волнительный период — ребята сдали Единый госэкзамен (ЕГЭ). В этом году у нас 63 стобалльника, из них двое получили высший балл сразу по двум предметам. Горжусь ребятами!», — написал Махонин.

Дмитрий Махонин подчеркнул важность того, что ровно треть стобалльников — не из краевой столицы, а из территорий региона. Это ребята из Ныроба, Красновишерска, Елово, Кудымкарского и Косинского округов. В конце поста губернатор пригласил всех выпускников поступать в вузы Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Махонин выложил в сеть селфи с пермскими выпускниками. На краевом балу собрались около 4,5 тысячи окончивших школы ребят.