В ХМАО на мать завели уголовное дело за отказ от лечения дочери

Мама ребенка не следила за диетой ребенка и невовремя давала препараты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) на женщину возбудили уголовное дело за то, что она не ухаживала за своей больной 12-летней дочерью. Девочке была назначена строгая диета и курс приема лекарственных препаратов, но мама ребенка проигнорировала наставления врачей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

«Родители неоднократно были предупреждены о неукоснительном соблюдении всех рекомендаций по лечению заболевания, предоставлена информация о негативных последствиях, в случае их нарушений. Но назначение медицинских работников выполнялись несвоевременно и не в полном объеме, в результате чего пациентка была госпитализирована», — сообщают в ведомстве.

За содеянное маме девочки может грозить вплоть до лишения свободы. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Оставление в опасности». Санкция предусматривает наказание от штрафа до года заключения. Как сообщил URA.RU источник в силовом ведомстве, семья проживает в Сургуте сравнительно недавно. В муниципалитет они прибыли в январе этого года из Республики Таджикистан. Девочку тут же поставили на учет в одну из больниц города. С этого времени врачи несколько раз замечали, что больной не оказывается должной заботы. Неоднократно проводилась беседа с родителями. Но после того, как девочка была госпитализирована из-за некачественного лечения, медики обратились в полицию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми женщина собирает деньги на питание своему больному сыну. Пермячка не смогла вовремя оформить льготу для своего 15-летнего сына и попросила помощи у горожан.