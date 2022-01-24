Пермячка ищет деньги, чтобы спасти ребенка-инвалида от голода

О сборе средств для тяжелобольного ребенка объявили благотворители Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми собирают деньги на покупку питательной смеси «Пептамен Юниор» для 15-летнего Савелия, страдающего тяжелыми заболеваниями. Приобрести ее за свой счет мама ребенка не в состоянии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе благотворительного фонда «Дедморозим», который объявил о сборе денег для семьи Савелия.

«Смесь „Пептамен Юниор“ только с этого года вошла в перечень питания, которое можно получить за счет бюджета. Но есть нюанс: сейчас семья не может получить питание за счет государства, так как ранее отказалась от льготы, которую возможно восстановить только с января 2023 года. Чтобы мальчик, которого кормят через трубку, не голодал, нужно собрать 242 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в фонде «Дедморозим». По словам сотрудников фонда, этих денег хватит, чтобы обеспечить подростка смесью на 10 месяцев. На момент опубликования новости собрано 60 тысяч рублей.

У Савелия ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой степени и еще несколько заболеваний. До 10 лет его состояние было стабильным, несмотря на то, что мальчик питался исключительно протертой пищей, которую для него готовила мама. Год назад инвалиду пришлось установить гастростому, а врачи помогли подобрать смесь, которая не вызывала аллергии. Состояние Савелия начало постепенно улучшаться. По словам мамы, у ее сына «появился румянец на щеках, он стал ярче выражать свои эмоции».

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