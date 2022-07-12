Новость о внесении депутатами Украины в Верховную Раду законопроекта о признании «Чеченской Республики Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в России) «уморительная», ее давно не существует, даже на «бумаге». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сегодня до нас дошла совершенно уморительная новость, из которой следует, что Верховная Рада Украины рассмотрит закон о признании Ичкерии. <…> Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии даже на бумаге не существует», — написал он в своем telegram-канале.
Кадыров добавил, что Ичкерию ликвидировали бывшие ичкерийцы, объявившие еще в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Глава Чечни ради забавы предложил депутатам Рады провести дебаты о признании Плутона планетой или поднять важный вопрос о том, «не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля».
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