12 июля 2022

Кадырова рассмешили намерения депутатов Рады признать Ичкерию. «Ичкерии на бумаге не существует»

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров напомнил украинским депутатам, что Ичкерии давно не существует Фото:

Новость о внесении депутатами Украины в Верховную Раду законопроекта о признании «Чеченской Республики Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в России) «уморительная», ее давно не существует, даже на «бумаге». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня до нас дошла совершенно уморительная новость, из которой следует, что Верховная Рада Украины рассмотрит закон о признании Ичкерии. <…> Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии даже на бумаге не существует», — написал он в своем telegram-канале.

Кадыров добавил, что Ичкерию ликвидировали бывшие ичкерийцы, объявившие еще в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Глава Чечни ради забавы предложил депутатам Рады провести дебаты о признании Плутона планетой или поднять важный вопрос о том, «не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля».

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Новость о внесении депутатами Украины в Верховную Раду законопроекта о признании «Чеченской Республики Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в России) «уморительная», ее давно не существует, даже на «бумаге». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сегодня до нас дошла совершенно уморительная новость, из которой следует, что Верховная Рада Украины рассмотрит закон о признании Ичкерии. <…> Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии даже на бумаге не существует», — написал он в своем telegram-канале. Кадыров добавил, что Ичкерию ликвидировали бывшие ичкерийцы, объявившие еще в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Глава Чечни ради забавы предложил депутатам Рады провести дебаты о признании Плутона планетой или поднять важный вопрос о том, «не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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