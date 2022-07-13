Екатеринбургский стилист Раксана (фамилия не указывается по желанию героя — прим.ред.) купила бургер в ресторане сети «Вкусно — и точка», после чего получила отравление. Об инциденте девушка сообщила в соцсети и подтвердила в разговоре с URA.RU.
«Говно и точка! Купила бургер. Купили в точке на Малышева. Отравилась! Всю ночь воротит и рвет!», — написала Раксана в Instagram (деятельность запрещена в РФ; внесен в список запрещенных сайтов). Пост стилист сопроводила фотографией, на которой красуется гамбургер «Гранд де Люкс».
«Да, до сих болею, хотя за медицинской помощью не обращалась. Уже второй день прихожу в себя», — подтвердила девушка URA.RU.
Рестораны «Вкусно и точка» появились в России, и в Екатеринбурге в частности, вместо ушедшего с отечественного рынка McDonald’s. Уральцы разочаровались в новых заведениях: булки для гамбургеров они назвали «ватными», соус «химическим» и пожаловались на вишневые косточки в пирожках.
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