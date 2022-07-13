Екатеринбурженка отравилась после посещения «Вкусно — и точка». «Всю ночь рвет»

13 июля 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Девушка винит в своем недуге известную сеть (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургский стилист Раксана (фамилия не указывается по желанию героя — прим.ред.) купила бургер в ресторане сети «Вкусно — и точка», после чего получила отравление. Об инциденте девушка сообщила в соцсети и подтвердила в разговоре с URA.RU. «Говно и точка! Купила бургер. Купили в точке на Малышева. Отравилась! Всю ночь воротит и рвет!», — написала Раксана в Instagram (деятельность запрещена в РФ; внесен в список запрещенных сайтов). Пост стилист сопроводила фотографией, на которой красуется гамбургер «Гранд де Люкс». «Да, до сих болею, хотя за медицинской помощью не обращалась. Уже второй день прихожу в себя», — подтвердила девушка URA.RU. Рестораны «Вкусно и точка» появились в России, и в Екатеринбурге в частности, вместо ушедшего с отечественного рынка McDonald’s. Уральцы разочаровались в новых заведениях: булки для гамбургеров они назвали «ватными», соус «химическим» и пожаловались на вишневые косточки в пирожках. Фото: соцсети

Екатеринбургский стилист Раксана (фамилия не указывается по желанию героя — прим.ред.) купила бургер в ресторане сети «Вкусно — и точка», после чего получила отравление. Об инциденте девушка сообщила в соцсети и подтвердила в разговоре с URA.RU. «Говно и точка! Купила бургер. Купили в точке на Малышева. Отравилась! Всю ночь воротит и рвет!», — написала Раксана в Instagram (деятельность запрещена в РФ; внесен в список запрещенных сайтов). Пост стилист сопроводила фотографией, на которой красуется гамбургер «Гранд де Люкс». «Да, до сих болею, хотя за медицинской помощью не обращалась. Уже второй день прихожу в себя», — подтвердила девушка URA.RU. Рестораны «Вкусно и точка» появились в России, и в Екатеринбурге в частности, вместо ушедшего с отечественного рынка McDonald’s. Уральцы разочаровались в новых заведениях: булки для гамбургеров они назвали «ватными», соус «химическим» и пожаловались на вишневые косточки в пирожках.