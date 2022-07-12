Мэра из ХМАО снова погрузили в скандал, дошедший до Кадырова

13 июля 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Главе Лянтора Сергею Махине припомнили скандал со сносом ресторана «Оазис» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Главе Лянтора Сергею Махине на встрече с населением припомнили конфликт с местным предпринимателем Исой Абдулвахабовым из-за реконструкции ресторана. Скандал два года назад закончился лишь после того, как чиновник записал видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой урезонить земляка. На встрече мэра с населением, разговор на эту тему завел сын предпринимателя Адам Абдулвахабов, передает корреспондент URA.RU. Абдулвахабов-младший упрекнул мэра в том, что чиновник не идет на встречу бизнесу. Администрация Лянтора начала судебные тяжбы с его отцом из нарушений, допущенных при реконструкции спортивного комплекса в ресторан. «В городе есть много объектов с нарушениями. Почему-то администрация годами закрывает на это глаза. Но когда есть проблема, которую предприниматель может решить за свой счет и от вас ничего не требуется, и когда говорят: „Не мешайте, мы все сделаем!“ Но вы отказываете», — упрекнул Абдулвахабов Махиню. Глава Лянтора заявил, что проверки в адрес предпринимателя были запущены еще до того, как он вступил в должность. «Далеко до меня с ним начали переписку работники тепло и водоснабжения. Они установили, что ваш отец Абдулвахабов Иса Ахмедович допустил нарушение земельного законодательства при строительстве объекта под названием ресторан „Оазис“. Письма были направлены не мной, а командой предыдущего главы города. И только после того, как я вступил в должность, я продолжил мероприятия по регулированию законодательной части объекта вашего отца, там есть нарушения законодательства», — заявил Махиня. Абдулвахабов же заявил, что намерен обращаться к российскому бизнес-омбудсмену Борису Титову. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Лянтора обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи в разрешении конфликта с его земляками. Чиновник заявлял, что давление оказывает не только на него, но и на членов семьи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главе Лянтора Сергею Махине на встрече с населением припомнили конфликт с местным предпринимателем Исой Абдулвахабовым из-за реконструкции ресторана. Скандал два года назад закончился лишь после того, как чиновник записал видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой урезонить земляка. На встрече мэра с населением, разговор на эту тему завел сын предпринимателя Адам Абдулвахабов, передает корреспондент URA.RU. Абдулвахабов-младший упрекнул мэра в том, что чиновник не идет на встречу бизнесу. Администрация Лянтора начала судебные тяжбы с его отцом из нарушений, допущенных при реконструкции спортивного комплекса в ресторан. «В городе есть много объектов с нарушениями. Почему-то администрация годами закрывает на это глаза. Но когда есть проблема, которую предприниматель может решить за свой счет и от вас ничего не требуется, и когда говорят: „Не мешайте, мы все сделаем!“ Но вы отказываете», — упрекнул Абдулвахабов Махиню. Глава Лянтора заявил, что проверки в адрес предпринимателя были запущены еще до того, как он вступил в должность. «Далеко до меня с ним начали переписку работники тепло и водоснабжения. Они установили, что ваш отец Абдулвахабов Иса Ахмедович допустил нарушение земельного законодательства при строительстве объекта под названием ресторан „Оазис“. Письма были направлены не мной, а командой предыдущего главы города. И только после того, как я вступил в должность, я продолжил мероприятия по регулированию законодательной части объекта вашего отца, там есть нарушения законодательства», — заявил Махиня. Абдулвахабов же заявил, что намерен обращаться к российскому бизнес-омбудсмену Борису Титову. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Лянтора обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи в разрешении конфликта с его земляками. Чиновник заявлял, что давление оказывает не только на него, но и на членов семьи.