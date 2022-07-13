13 июля 2022

В Челябинске назвали цену одного набора для школы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, урок, тетрадь школьная, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники, пенал
Минимальная стоимость одного школьного набора ровняется 1871 рубль Фото:

Родителям челябинских школьников назвали стоимость одного канцелярского набора для школы. Согласно анализу, проведенному Контрольно-счетной палатой (КСП) региона, за один школьный набор родители должны будут заплатить чуть менее двух тысяч рублей.

«Для исследования были выбраны товары, которые нужны вне зависимости от того, в какой класс ходит ваш ребенок, будь то начальная школа или среднее-старшее звено. Из результатов анализа следует, что необходимый набор канцелярии по минимальной цене обойдется в 1871 рубль», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

В ведомстве отметили, что в исследовании не стали учитывать стоимость учебных пособий, спортивной и школьной формы. А они как раз составляют большую часть трат при подготовке к школе.

Так в прошлом году школьная форма для мальчиков обошлась родителям примерно в 14 тысяч рублей, а для девочек — в 18,7 тысячи. На ранец и набор канцелярии потратили еще 4,4 тысячи рублей.

Минимальная стоимость набор 1871 рубль, максимальная 16755

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Родителям челябинских школьников назвали стоимость одного канцелярского набора для школы. Согласно анализу, проведенному Контрольно-счетной палатой (КСП) региона, за один школьный набор родители должны будут заплатить чуть менее двух тысяч рублей. «Для исследования были выбраны товары, которые нужны вне зависимости от того, в какой класс ходит ваш ребенок, будь то начальная школа или среднее-старшее звено. Из результатов анализа следует, что необходимый набор канцелярии по минимальной цене обойдется в 1871 рубль», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. В ведомстве отметили, что в исследовании не стали учитывать стоимость учебных пособий, спортивной и школьной формы. А они как раз составляют большую часть трат при подготовке к школе. Так в прошлом году школьная форма для мальчиков обошлась родителям примерно в 14 тысяч рублей, а для девочек — в 18,7 тысячи. На ранец и набор канцелярии потратили еще 4,4 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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