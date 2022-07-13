Минимальная стоимость одного школьного набора ровняется 1871 рубль Фото: Анна Майорова © URA.RU

Родителям челябинских школьников назвали стоимость одного канцелярского набора для школы. Согласно анализу, проведенному Контрольно-счетной палатой (КСП) региона, за один школьный набор родители должны будут заплатить чуть менее двух тысяч рублей.

«Для исследования были выбраны товары, которые нужны вне зависимости от того, в какой класс ходит ваш ребенок, будь то начальная школа или среднее-старшее звено. Из результатов анализа следует, что необходимый набор канцелярии по минимальной цене обойдется в 1871 рубль», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

В ведомстве отметили, что в исследовании не стали учитывать стоимость учебных пособий, спортивной и школьной формы. А они как раз составляют большую часть трат при подготовке к школе.

Так в прошлом году школьная форма для мальчиков обошлась родителям примерно в 14 тысяч рублей, а для девочек — в 18,7 тысячи. На ранец и набор канцелярии потратили еще 4,4 тысячи рублей.