В Челябинске подсчитали стоимость школьного набора

Отправить мальчика в первый класс выходит на 4,7 тысячи рублей дешевле, чем девочку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Челябинскстат» озвучил стоимость «набора школьника». По сравнению с прошлым годом цены на все учебные товары выросли от 10 до 20%. Помимо канцелярии и учебников? родителям придется потратиться на новые гаджеты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Отправить мальчика в первый класс на 4,7 тысячи рублей дешевле, чем девочку. Так форма для мальчика обойдется в 14 тысячи рублей, а для девочки — в 18,7 тысячи рублей. На ранец с канцтоварами придется потратить еще 4,4 тысячи рублей», — рассказали URA.RU в «Челябинскстате».

Стоимость цветов увеличилась на 17,1%. Если в прошлогоднем июле букет из пяти штук можно было купить за 548 рублей, то сейчас цена увеличилась до 642 рублей. Из канцтоваров цены подросли на альбомы для рисования (+12,9%), на тетради (+10,3%), карандаши (+10,0%). Из школьного набора выросли цена на туфли из искусственной кожи на 21,2%, на сорочки для мальчиков — на 10,1%.

Обязательным атрибутом для школьников стал смартфон. Средняя цена на Android-смартфон в Челябинской области — 13002,56 рубля. В регионе ноутбук для занятий в школе стоит 40285,85 рубля, а планшетный компьютер в три раза дешевле — 12797,77 рубля. Также может пригодиться флешка: средняя цена на съемный USB-носитель — 572,88 рубля.

Стоимость одного месяца обучения в негосударственных организациях зависит от региона. В УрФО самая высокая цена в Свердловской области — 15573,55 рубля, самая низкая в Челябинской области — 9555,17 рубля. По данным Челябинского минобра, в 2021 году в первые классы пойдет больше 45 тысяч детей.