13 июля 2022

Скончался бывший тренер пермского футбольного клуба «Звезда»

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Слесарев также работал главным тренером в «Газовике-Газпром» (Ижевск) Фото:

Из жизни ушел футболист, бывший главный тренер пермского футбольного клуба «Звезда», заслуженный тренер РФ Виктор Слесарев. Ему было 73 года. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

«После продолжительной болезни 14 июля ушел из жизни Виктор Слесарев. В 1987 году вывел команду в Первую лигу СССР и завоевал с ней Кубок РСФСР. Работал руководителем программы развития молодежи в «Амкаре», — рассказали в минспорта. При Слесареве в 1992 году беспроигрышная серия «Звезды» составила 21 игру. Это один из рекордов первой лиги России.

Слесарев в Перми воспитал таких известных игроков, как Владимир Филимонов, Константин Парамонов, Юрий Бурдин и многих других. О дате и месте прощания с тренером будет сообщено дополнительно.

Виктор Слесарев — серебряный призер финала 2 лиги РСФСР

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Из жизни ушел футболист, бывший главный тренер пермского футбольного клуба «Звезда», заслуженный тренер РФ Виктор Слесарев. Ему было 73 года. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края. «После продолжительной болезни 14 июля ушел из жизни Виктор Слесарев. В 1987 году вывел команду в Первую лигу СССР и завоевал с ней Кубок РСФСР. Работал руководителем программы развития молодежи в «Амкаре», — рассказали в минспорта. При Слесареве в 1992 году беспроигрышная серия «Звезды» составила 21 игру. Это один из рекордов первой лиги России. Слесарев в Перми воспитал таких известных игроков, как Владимир Филимонов, Константин Парамонов, Юрий Бурдин и многих других. О дате и месте прощания с тренером будет сообщено дополнительно.
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