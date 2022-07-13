Скончался бывший тренер пермского футбольного клуба «Звезда»

14 июля 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Слесарев также работал главным тренером в «Газовике-Газпром» (Ижевск) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из жизни ушел футболист, бывший главный тренер пермского футбольного клуба «Звезда», заслуженный тренер РФ Виктор Слесарев. Ему было 73 года. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края. «После продолжительной болезни 14 июля ушел из жизни Виктор Слесарев. В 1987 году вывел команду в Первую лигу СССР и завоевал с ней Кубок РСФСР. Работал руководителем программы развития молодежи в «Амкаре», — рассказали в минспорта. При Слесареве в 1992 году беспроигрышная серия «Звезды» составила 21 игру. Это один из рекордов первой лиги России. Слесарев в Перми воспитал таких известных игроков, как Владимир Филимонов, Константин Парамонов, Юрий Бурдин и многих других. О дате и месте прощания с тренером будет сообщено дополнительно. Виктор Слесарев — серебряный призер финала 2 лиги РСФСР Фото предоставлено пресс-службой министерства физической культуры и спорта Пермского края

Из жизни ушел футболист, бывший главный тренер пермского футбольного клуба «Звезда», заслуженный тренер РФ Виктор Слесарев. Ему было 73 года. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края. «После продолжительной болезни 14 июля ушел из жизни Виктор Слесарев. В 1987 году вывел команду в Первую лигу СССР и завоевал с ней Кубок РСФСР. Работал руководителем программы развития молодежи в «Амкаре», — рассказали в минспорта. При Слесареве в 1992 году беспроигрышная серия «Звезды» составила 21 игру. Это один из рекордов первой лиги России. Слесарев в Перми воспитал таких известных игроков, как Владимир Филимонов, Константин Парамонов, Юрий Бурдин и многих других. О дате и месте прощания с тренером будет сообщено дополнительно.