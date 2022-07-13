Скончался бывший тренер пермского футбольного клуба «Звезда»

Из жизни ушел футболист, бывший главный тренер пермского футбольного клуба «Звезда», заслуженный тренер РФ Виктор Слесарев. Ему было 73 года. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.
«После продолжительной болезни 14 июля ушел из жизни Виктор Слесарев. В 1987 году вывел команду в Первую лигу СССР и завоевал с ней Кубок РСФСР. Работал руководителем программы развития молодежи в «Амкаре», — рассказали в минспорта. При Слесареве в 1992 году беспроигрышная серия «Звезды» составила 21 игру. Это один из рекордов первой лиги России.
Слесарев в Перми воспитал таких известных игроков, как Владимир Филимонов, Константин Парамонов, Юрий Бурдин и многих других. О дате и месте прощания с тренером будет сообщено дополнительно.
Виктор Слесарев — серебряный призер финала 2 лиги РСФСР
Фото предоставлено пресс-службой министерства физической культуры и спорта Пермского края
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Из жизни ушел футболист, бывший главный тренер пермского футбольного клуба «Звезда», заслуженный тренер РФ Виктор Слесарев. Ему было 73 года. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края. «После продолжительной болезни 14 июля ушел из жизни Виктор Слесарев. В 1987 году вывел команду в Первую лигу СССР и завоевал с ней Кубок РСФСР. Работал руководителем программы развития молодежи в «Амкаре», — рассказали в минспорта. При Слесареве в 1992 году беспроигрышная серия «Звезды» составила 21 игру. Это один из рекордов первой лиги России. Слесарев в Перми воспитал таких известных игроков, как Владимир Филимонов, Константин Парамонов, Юрий Бурдин и многих других. О дате и месте прощания с тренером будет сообщено дополнительно.