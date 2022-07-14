В Европе начались массовые сбои в Twitter

14 июля 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter сообщают о серьезных сбоях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Европейские пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) массово жалуются на сбои в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Согласно данным сайта, за последние несколько часов поступило более 50 тысяч жалоб из стран ЕС. 61% пользователей жалуются на сбои в работе мобильного приложения соцсети. Аналогичное количество жалоб зарегистрировано в США. В России доступ к Twitter ограничили 5 марта. В Роскомнадзоре объяснили это решение требованием Генеральной прокуратуры РФ.

Европейские пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) массово жалуются на сбои в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Согласно данным сайта, за последние несколько часов поступило более 50 тысяч жалоб из стран ЕС. 61% пользователей жалуются на сбои в работе мобильного приложения соцсети. Аналогичное количество жалоб зарегистрировано в США. В России доступ к Twitter ограничили 5 марта. В Роскомнадзоре объяснили это решение требованием Генеральной прокуратуры РФ.