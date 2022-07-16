16 июля 2022
15 июля 2022

Школьник пропал в центре Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полицейские
Мальчик пропал 16 июля Фото:

Полиция и волонтеры разыскивают 14-летнего подростка, который 16 июля около часа дня ушел из дома на улице Красная в Челябинске и не вернулся. Всех, кто видел мальчика, просят обратиться в полицию.

«Пропал подросток! Просим максимально распространить информацию! Может быть одет в зеленую футболку!» — говорится в сообщении волонтеров в паблике «Легион СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Рост мальчика 162 сантиметра, телосложение худощавое, волосы русые, короткие, глаза серые. Был одет в кофту темно-синего цвета с серыми полосками посередине и по бокам на рукавах, синие джинсы и кроссовки с белой подошвой. Всех, кому известно что-то о местонахождении ребенка, просят обратиться в любой отдел полиции.

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Полиция и волонтеры разыскивают 14-летнего подростка, который 16 июля около часа дня ушел из дома на улице Красная в Челябинске и не вернулся. Всех, кто видел мальчика, просят обратиться в полицию. «Пропал подросток! Просим максимально распространить информацию! Может быть одет в зеленую футболку!» — говорится в сообщении волонтеров в паблике «Легион СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Рост мальчика 162 сантиметра, телосложение худощавое, волосы русые, короткие, глаза серые. Был одет в кофту темно-синего цвета с серыми полосками посередине и по бокам на рукавах, синие джинсы и кроссовки с белой подошвой. Всех, кому известно что-то о местонахождении ребенка, просят обратиться в любой отдел полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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