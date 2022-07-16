Школьник пропал в центре Челябинска

17 июля 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Мальчик пропал 16 июля Фото: Илья Московец © URA.RU Полиция и волонтеры разыскивают 14-летнего подростка, который 16 июля около часа дня ушел из дома на улице Красная в Челябинске и не вернулся. Всех, кто видел мальчика, просят обратиться в полицию. «Пропал подросток! Просим максимально распространить информацию! Может быть одет в зеленую футболку!» — говорится в сообщении волонтеров в паблике «Легион СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Рост мальчика 162 сантиметра, телосложение худощавое, волосы русые, короткие, глаза серые. Был одет в кофту темно-синего цвета с серыми полосками посередине и по бокам на рукавах, синие джинсы и кроссовки с белой подошвой. Всех, кому известно что-то о местонахождении ребенка, просят обратиться в любой отдел полиции. Паблик «Легион Спас — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Полиция и волонтеры разыскивают 14-летнего подростка, который 16 июля около часа дня ушел из дома на улице Красная в Челябинске и не вернулся. Всех, кто видел мальчика, просят обратиться в полицию. «Пропал подросток! Просим максимально распространить информацию! Может быть одет в зеленую футболку!» — говорится в сообщении волонтеров в паблике «Легион СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Рост мальчика 162 сантиметра, телосложение худощавое, волосы русые, короткие, глаза серые. Был одет в кофту темно-синего цвета с серыми полосками посередине и по бокам на рукавах, синие джинсы и кроссовки с белой подошвой. Всех, кому известно что-то о местонахождении ребенка, просят обратиться в любой отдел полиции.