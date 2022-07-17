Журналистку, показавшую плакат на «Первом канале», освободили

18 июля 2022 в 02:16 Размер текста - 17 +

Экс-журналистку «Первого канала» Марину Овсянникову отпустили на свободу. Об этом она заявила telegram-каналу «Можем объяснить». Ранее сообщалось, что полиция задержала Марину Овсянникову. Ее привлекли к административной ответственности за выступление у Басманного суда из-за ареста оппозиционного политика, муниципального депутата Ильи Яшина. По ее словам, ее «три часа возили по Москве» по разным ОВД, в результате привезли в ОВД по Красносельскому району ЦАО столицы. Она отметила, что ее адвокат Дмитрий Захватов приехал в отдел, после чего экс-журналистку «Первого канала» отпустили. Инцидент с плакатом произошел 15 марта. Тогда Овсянникова вышла в прямой эфир новостной передачи «Время». Девушка выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поступок хулиганством. Следственный комитет РФ начал проверку, а позднее задержал журналистку. По административному делу ей пришлось выплатить 30 тысяч штрафа.