17 июля 2022

Журналистку, показавшую плакат на «Первом канале», освободили

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, полицейский, митинг, полиция, овд
Полицейские отпустили Марину Овсянникову из ОВД Фото:

Экс-журналистку «Первого канала» Марину Овсянникову отпустили на свободу. Об этом она заявила telegram-каналу «Можем объяснить».

Ранее сообщалось, что полиция задержала Марину Овсянникову. Ее привлекли к административной ответственности за выступление у Басманного суда из-за ареста оппозиционного политика, муниципального депутата Ильи Яшина.

По ее словам, ее «три часа возили по Москве» по разным ОВД, в результате привезли в ОВД по Красносельскому району ЦАО столицы. Она отметила, что ее адвокат Дмитрий Захватов приехал в отдел, после чего экс-журналистку «Первого канала» отпустили.

Инцидент с плакатом произошел 15 марта. Тогда Овсянникова вышла в прямой эфир новостной передачи «Время». Девушка выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поступок хулиганством. Следственный комитет РФ начал проверку, а позднее задержал журналистку. По административному делу ей пришлось выплатить 30 тысяч штрафа.

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Экс-журналистку «Первого канала» Марину Овсянникову отпустили на свободу. Об этом она заявила telegram-каналу «Можем объяснить». Ранее сообщалось, что полиция задержала Марину Овсянникову. Ее привлекли к административной ответственности за выступление у Басманного суда из-за ареста оппозиционного политика, муниципального депутата Ильи Яшина. По ее словам, ее «три часа возили по Москве» по разным ОВД, в результате привезли в ОВД по Красносельскому району ЦАО столицы. Она отметила, что ее адвокат Дмитрий Захватов приехал в отдел, после чего экс-журналистку «Первого канала» отпустили. Инцидент с плакатом произошел 15 марта. Тогда Овсянникова вышла в прямой эфир новостной передачи «Время». Девушка выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поступок хулиганством. Следственный комитет РФ начал проверку, а позднее задержал журналистку. По административному делу ей пришлось выплатить 30 тысяч штрафа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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