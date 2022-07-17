Полиция задержала журналистку, показавшую антироссийский плакат

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Первый канал. Курган , телевизор, телевидение, первый канал, телепередача
В эфире «Первого канала» Овсянникова появилась с протестным плакатом в марте 2022 года Фото:

Полиция задержала экс-журналистку «Первого канала» Марину Овсянникову. В марте 2022 года она вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом.

«Марина задержана. Информация о ее местоположение неизвестна», — указывается в ее официальном telegram-канале.

Инцидент с плакатом произошел 15 марта. Тогда Овсянникова вышла в прямой эфир новостной передачи «Время». Девушка выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поступок хулиганством. Следственный комитет РФ начал проверку, а позднее задержал журналистку. По административному делу ей пришлось выплатить 30 тысяч штрафа.

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Полиция задержала экс-журналистку «Первого канала» Марину Овсянникову. В марте 2022 года она вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом. «Марина задержана. Информация о ее местоположение неизвестна», — указывается в ее официальном telegram-канале. Инцидент с плакатом произошел 15 марта. Тогда Овсянникова вышла в прямой эфир новостной передачи «Время». Девушка выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поступок хулиганством. Следственный комитет РФ начал проверку, а позднее задержал журналистку. По административному делу ей пришлось выплатить 30 тысяч штрафа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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