Полиция задержала журналистку, показавшую антироссийский плакат

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Полиция задержала экс-журналистку «Первого канала» Марину Овсянникову. В марте 2022 года она вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом. «Марина задержана. Информация о ее местоположение неизвестна», — указывается в ее официальном telegram-канале. Инцидент с плакатом произошел 15 марта. Тогда Овсянникова вышла в прямой эфир новостной передачи «Время». Девушка выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поступок хулиганством. Следственный комитет РФ начал проверку, а позднее задержал журналистку. По административному делу ей пришлось выплатить 30 тысяч штрафа.