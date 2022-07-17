Журналистку, показавшую плакат против РФ, будут судить

18 июля 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Журналистку Марину Овсянникову будут судить по ст. 20.3.3 КоАП РФ Фото: CCO/succo/Pixabay Журналистку Марину Овсянникову, ранее показавшую антироссийский плакат привлекли к административной ответственности по части 1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) за выступление у Басманного суда из-за ареста оппозиционера Ильи Яшина. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. «Ч.1 ст. 20.3.3 за выступление у Басманного суда, который посещала Марина Владимировна в связи с арестом [оппозиционера Ильи] Яшина», — сказал защитник Овсянниковой Захватов, передает telegram-канал «МО». Ранее в СМИ сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал Илью Яшина до 12 сентября по делу о дискредитации российской армии. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Правоохранительные органы задержали бывшую журналистку «Первого канала» Марину Овсянникову. В марте 2022 года она вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом, Овсянникова выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде». В Кремле назвали поступок женщины хулиганством. Следственный комитет РФ в свою очередь начал проверку, а позднее задержал журналистку в рамках административного производства. Тогда ей пришлось выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Журналистку Марину Овсянникову, ранее показавшую антироссийский плакат привлекли к административной ответственности по части 1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) за выступление у Басманного суда из-за ареста оппозиционера Ильи Яшина. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. «Ч.1 ст. 20.3.3 за выступление у Басманного суда, который посещала Марина Владимировна в связи с арестом [оппозиционера Ильи] Яшина», — сказал защитник Овсянниковой Захватов, передает telegram-канал «МО». Ранее в СМИ сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал Илью Яшина до 12 сентября по делу о дискредитации российской армии. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Правоохранительные органы задержали бывшую журналистку «Первого канала» Марину Овсянникову. В марте 2022 года она вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом, Овсянникова выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде». В Кремле назвали поступок женщины хулиганством. Следственный комитет РФ в свою очередь начал проверку, а позднее задержал журналистку в рамках административного производства. Тогда ей пришлось выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.