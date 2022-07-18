Михаил Мишустин поблагодарил экс-куратора УрФО Юрия Борисова за совместную работу
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил экс-куратора УрФО Юрия Борисова за совместную работу и пожелал успехов на посту главы государственной корпорации «Роскосмос». Соответсвующее заявление Мишустин сделал в эфире телеканала «Россия 24».
«Отдельно хочу поблагодарить Юрия Борисова за совместную работу. Желаю успеха и продуктивной работы на ответственном посту», — сказал Мишустин.
Ранее агентство писало, что новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов провел первое совещание на новой должности. В беседе со своими новыми подчиненными Борисов отметил, что ситуация в российском космосе сложилась «непростая».
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