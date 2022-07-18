Мишустин поздравил экс-куратора УрФО с новой должностью. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон Новые знания, второй день. Москва, борисов юрий
Михаил Мишустин поблагодарил экс-куратора УрФО Юрия Борисова за совместную работу Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил экс-куратора УрФО Юрия Борисова за совместную работу и пожелал успехов на посту главы государственной корпорации «Роскосмос». Соответсвующее заявление Мишустин сделал в эфире телеканала «Россия 24».

«Отдельно хочу поблагодарить Юрия Борисова за совместную работу. Желаю успеха и продуктивной работы на ответственном посту», — сказал Мишустин.

Ранее агентство писало, что новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов провел первое совещание на новой должности. В беседе со своими новыми подчиненными Борисов отметил, что ситуация в российском космосе сложилась «непростая».

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил экс-куратора УрФО Юрия Борисова за совместную работу и пожелал успехов на посту главы государственной корпорации «Роскосмос». Соответсвующее заявление Мишустин сделал в эфире телеканала «Россия 24». «Отдельно хочу поблагодарить Юрия Борисова за совместную работу. Желаю успеха и продуктивной работы на ответственном посту», — сказал Мишустин. Ранее агентство писало, что новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов провел первое совещание на новой должности. В беседе со своими новыми подчиненными Борисов отметил, что ситуация в российском космосе сложилась «непростая».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...