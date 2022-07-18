Мишустин поздравил экс-куратора УрФО с новой должностью. Видео

18 июля 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин поблагодарил экс-куратора УрФО Юрия Борисова за совместную работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил экс-куратора УрФО Юрия Борисова за совместную работу и пожелал успехов на посту главы государственной корпорации «Роскосмос». Соответсвующее заявление Мишустин сделал в эфире телеканала «Россия 24». «Отдельно хочу поблагодарить Юрия Борисова за совместную работу. Желаю успеха и продуктивной работы на ответственном посту», — сказал Мишустин. Ранее агентство писало, что новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов провел первое совещание на новой должности. В беседе со своими новыми подчиненными Борисов отметил, что ситуация в российском космосе сложилась «непростая».

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил экс-куратора УрФО Юрия Борисова за совместную работу и пожелал успехов на посту главы государственной корпорации «Роскосмос». Соответсвующее заявление Мишустин сделал в эфире телеканала «Россия 24». «Отдельно хочу поблагодарить Юрия Борисова за совместную работу. Желаю успеха и продуктивной работы на ответственном посту», — сказал Мишустин. Ранее агентство писало, что новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов провел первое совещание на новой должности. В беседе со своими новыми подчиненными Борисов отметил, что ситуация в российском космосе сложилась «непростая».