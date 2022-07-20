Экс-чиновнику разрешили открыть ФОК и кафе в Челябинске

Дмитрий Назаров окончательно переквалифицировался в бизнесмены (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компании «Актив Парк» и «Северо-Запад» (последней руководит бывший начальник управления культуры мэрии Челябинска Дмитрий Назаров) получили разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с ресторанами, развлекательными учреждениями и встроенной парковкой в Курчатовском районе Челябинска. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (физкультурно-оздоровительный комплекс с объектами общественного питания и организацией развлекательных мероприятий и встроенными служебными гаражами) в зоне парков по Комсомольскому проспекту, 92. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска, главного архитектора Крутолапова П. Д.», — сообщается на сайте.

Объект находится на территории лыжной базы на северо-западе Челябинска. После получения разрешения можно пустить арендаторов в недавно построенное здание и поставить объект на кадастровый учет.

Назаров ушел в отставку 1 ноября 2018 года, мотивировав это состоянием здоровья. Перед этим он стал фигурантом уголовного дела о VIP-поселке на берегу озера Увильды в Аргаяшском районе. Коттеджи появились вместо детского лагеря, под который формально выделяли землю. Уголовное дело возбудили осенью 2016 года, в управлении культуры мэрии Челябинска прошли обыски.

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