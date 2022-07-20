Жители ХМАО стали чаще летать

Пассажиропоток в аэропорту Сургута увеличился на 9% (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Пассажиропоток сургутского аэропорта (ХМАО) увеличился на 9% за первое полугодие текущего года. Об этом сообщили на странице воздушной гавани в соцсети «ВКонтакте».

«Международный аэропорт Сургута за шесть месяцев работы обслужил более 800 тысяч человек, что на 9% выше показателей аналогичного периода 2021 года. Тогда аэропорт обслужил 786,6 тысяч пассажиров», — отмечается в сообщении.

Всего за январь—июнь 2022 года 817 тысяч пассажиров совершили перелет по России, 42 тысячи — за границу. Самыми популярными направлениями по стране стали: Сочи, Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Новосибирск и Махачкала. Среди зарубежных направлений популярными названы Анталья, Худжанд и Шарм-Эль-Шейх.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута побывало воздушное судно, украшенное ливреей бело-синего цвета. Дизайн стилизован под гжельские узоры.