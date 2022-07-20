Финал конкурса состоится 25 июля в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермячка Ксения Стрелкова прошла в финал конкурса красоты «Мисс Россия-2022». О подготовке к конкурсу и своих впечатлениях, девушка рассказывает в telegram-канале.

«Как вы знаете, я стала участницей конкурса „Мисс Россия-2022“. Подготовка проходит в Москве, и у нас невероятно плотный график — многочасовые тренировки, съемки и мероприятия. Безумно рада находиться на этом конкурсе и каждый день учиться новому и совершенствоваться», — пишет Ксения.

Ксении Стрелковой 21 год, она учится в таможенной академии и работает диджеем. Своими выигрышными качествами считает умение совмещать в себе серьезность и ответственность таможенника с креативностью и энергичностью диджея. Ксения профессионально занимается плаванием и свободно говорит на немецком языке. Девушка прошла в топ-25 из 150 000 претенденток со всей страны. Главную красавицу России будут выбирать 25 июля.