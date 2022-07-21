Bloomberg: табачный концерн Philip Morris уйдет из России

22 июля 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Philip Morris International планирует уйти из России до конца 2022 года, заявил Яцек Ольчак Фото: Анна Майорова © URA.RU Американская табачная компания Philip Morris International планирует покинуть российский рынок к концу 2022 года. Об этом заявил исполнительный директор компании Яцек Ольчак. «Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить свое присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала», — сказал Яцек Ольчак в интервью Bloomberg. Он уточнил, что окончательный уход Philip Morris International с российского рынка должен произойти в конце 2022 года. В апреле один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International заявил о готовности продать бизнес в России. В марте компания объявила, что приостановит инвестиции и маркетинговую работу в РФ. Продукция выпускается под брендами Winston, Camel, Петр I, Glamour, «Наша Прима» и занимает 34,9% российского рынка, дополняет MK.RU . Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Американская табачная компания Philip Morris International планирует покинуть российский рынок к концу 2022 года. Об этом заявил исполнительный директор компании Яцек Ольчак. «Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить свое присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала», — сказал Яцек Ольчак в интервью Bloomberg. Он уточнил, что окончательный уход Philip Morris International с российского рынка должен произойти в конце 2022 года. В апреле один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International заявил о готовности продать бизнес в России. В марте компания объявила, что приостановит инвестиции и маркетинговую работу в РФ. Продукция выпускается под брендами Winston, Camel, Петр I, Glamour, «Наша Прима» и занимает 34,9% российского рынка, дополняет MK.RU.