Крупнейший производитель сигарет готов продать бизнес в РФ

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Japan Tobacco International может продать бизнес в РФ Фото:

Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) готов продать бизнес в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Учитывая сложные и непредсказуемые условия, JT Group продолжает рассматривать различные варианты своего бизнеса в России. Включая возможную передачу права собственности», — сообщается на сайте компании. Также в JT Group выразили обеспокоенность из-за спецоперации РФ на Украине.

В марте JT Group объявила, что приостановит инвестиции и маркетинговую работу в России. Японская компания является вторым по величине производителем табачных изделий в мире. В России доля рынка составляет 34,9%, пишет сайт MK.RU. Продукция выпускается под брендами Winston, Camel, Петр I, Glamour, «Наша Прима».

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Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) готов продать бизнес в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Учитывая сложные и непредсказуемые условия, JT Group продолжает рассматривать различные варианты своего бизнеса в России. Включая возможную передачу права собственности», — сообщается на сайте компании. Также в JT Group выразили обеспокоенность из-за спецоперации РФ на Украине. В марте JT Group объявила, что приостановит инвестиции и маркетинговую работу в России. Японская компания является вторым по величине производителем табачных изделий в мире. В России доля рынка составляет 34,9%, пишет сайт MK.RU. Продукция выпускается под брендами Winston, Camel, Петр I, Glamour, «Наша Прима».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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