Представитель Зюганова ответил на требование Володина по отпускам

22 июля 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

По словам Александра Ющенко, депутаты уже сейчас практически перестали брать отпуска Фото: Анна Майорова © URA.RU Предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о сокращении отпусков чиновников и депутатов Госдумы не стало неожиданностью для госслужащих — оно вызвано определенными событиями. Об этом заявил глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. «У нас в принципе в отпуска мало кто ходит. Если есть возможность неделю проверить свое здоровье, то может быть. А так, когда ввели Единый день голосования в сентябре, то практически ни у кого отпусков нет, потому что предвыборная кампания проходит. Ничего сверхъестественного в предложении Володина нет. Это форс-мажорная ситуация. В данном случае, говоря об этом, Володин имеет свои основания. Для нас никаких неожиданностей нет, если будут сокращенные отпуска, вообще уберут отпуска, у нас их в принципе никогда нет», — сказал Ющенко в интервью NEWS.ru . Ранее Володин выступил с инициативой сократить отпуска депутатов и чиновников до минимума, положенного по Трудовому кодексу РФ. Спикер Госдумы предложил чиновникам брать пример с президента России Владимира Путина, который «всегда на работе». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о сокращении отпусков чиновников и депутатов Госдумы не стало неожиданностью для госслужащих — оно вызвано определенными событиями. Об этом заявил глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. «У нас в принципе в отпуска мало кто ходит. Если есть возможность неделю проверить свое здоровье, то может быть. А так, когда ввели Единый день голосования в сентябре, то практически ни у кого отпусков нет, потому что предвыборная кампания проходит. Ничего сверхъестественного в предложении Володина нет. Это форс-мажорная ситуация. В данном случае, говоря об этом, Володин имеет свои основания. Для нас никаких неожиданностей нет, если будут сокращенные отпуска, вообще уберут отпуска, у нас их в принципе никогда нет», — сказал Ющенко в интервью NEWS.ru. Ранее Володин выступил с инициативой сократить отпуска депутатов и чиновников до минимума, положенного по Трудовому кодексу РФ. Спикер Госдумы предложил чиновникам брать пример с президента России Владимира Путина, который «всегда на работе».