Мэрия из ХМАО потратила 1,2 млн рублей на поиски критиков власти

22 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Власти Урая заключили контракт на мониторинг социальных сетей и медиа Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Урая в минувшем году заключили муниципальный контракт с тюменскими разработчиками ООО «Анлим-Сервис», программа которых мониторила публикации в СМИ и соцсетях. По итогам работы за год были найдены, в том числе, критикующие власть публикации и лидеры мнений. Об этом рассказали в прокуратуре Урая. «Между администрацией города Урай и ООО „Анлим-Сервис“ был заключен муниципальный контракт об оказании услуг по использования системы мониторинга и анализа социальных медиа. В ходе мониторинга выявлены лидеры мнений, с которыми проведена профилактическая работа. В отношении двух лиц, из числа указанных, направлены материалы в правоохранительные органы для принятия решений в пределах компетенции», — сказано в ответе прокуратуры на запрос. Контракт был заключен в рамках муниципальной программы на год, его стоимость составила 1,2 млн рублей. Суть программы «Профилактика правонарушений на территории города Урай» заключалась в предупреждении конфликтных ситуаций, поиска распространителей экстремизма и терроризма. Однако за год работы программы подобных случаев обнаружено не было. Вместо этого были зафиксированы призывы к несанкционированным акциям, публикации с неуважением к органам власти и негативные высказывания по поводу спецоперации на Украине. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Власти Урая в минувшем году заключили муниципальный контракт с тюменскими разработчиками ООО «Анлим-Сервис», программа которых мониторила публикации в СМИ и соцсетях. По итогам работы за год были найдены, в том числе, критикующие власть публикации и лидеры мнений. Об этом рассказали в прокуратуре Урая. «Между администрацией города Урай и ООО „Анлим-Сервис“ был заключен муниципальный контракт об оказании услуг по использования системы мониторинга и анализа социальных медиа. В ходе мониторинга выявлены лидеры мнений, с которыми проведена профилактическая работа. В отношении двух лиц, из числа указанных, направлены материалы в правоохранительные органы для принятия решений в пределах компетенции», — сказано в ответе прокуратуры на запрос. Контракт был заключен в рамках муниципальной программы на год, его стоимость составила 1,2 млн рублей. Суть программы «Профилактика правонарушений на территории города Урай» заключалась в предупреждении конфликтных ситуаций, поиска распространителей экстремизма и терроризма. Однако за год работы программы подобных случаев обнаружено не было. Вместо этого были зафиксированы призывы к несанкционированным акциям, публикации с неуважением к органам власти и негативные высказывания по поводу спецоперации на Украине.