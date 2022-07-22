В поселке под Верхней Пышмой обнаружили снаряд 125 мм (фото из архива) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В поселке Красный под Верхней Пышмой (Свердловская область) местные жители обнаружили на мусорной площадке артиллерийский снаряд. На место вызвали сотрудников МЧС и полицейских, сообщает паблик «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте».

«В 11:00 в поселке Красный на улице Лазурная возле мусорной площадки обнаружен артиллерийский снаряд 125 мм. В данный момент к месту прибыли сотрудники МЧС России 66-й пожарно-спасательной части», — говорится в группе. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что информация о находке поступала в территориальный отдел ОВД. Полицейские начали проверку и выяснили, что снаряд — учебный.

«Хочу успокоить местных жителей: никакой реальной опасности подозрительный предмет для граждан и жилых домов не представлял. Сотрудники полиции на место происшествия направляли специалистов по взрывным устройствам из предприятий „Урал-вымпел“, которые установили, что найденная болванка является учебным пособием и принести вред людям не могла. Это был учебный снаряд, его изъяли. Сейчас представители МВД устанавливают его происхождение — откуда он попал на мусорку. Благодарим граждан за бдительность», — сообщил Горелых.

Снаряд обнаружили местные жители Фото: «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район», vk.com

Выяснилось, что снаряд — учебный и не представляет опасности для окружающих Фото: «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район», vk.com