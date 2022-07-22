В поселке Красный под Верхней Пышмой (Свердловская область) местные жители обнаружили на мусорной площадке артиллерийский снаряд. На место вызвали сотрудников МЧС и полицейских, сообщает паблик «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте».
«В 11:00 в поселке Красный на улице Лазурная возле мусорной площадки обнаружен артиллерийский снаряд 125 мм. В данный момент к месту прибыли сотрудники МЧС России 66-й пожарно-спасательной части», — говорится в группе. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что информация о находке поступала в территориальный отдел ОВД. Полицейские начали проверку и выяснили, что снаряд — учебный.
«Хочу успокоить местных жителей: никакой реальной опасности подозрительный предмет для граждан и жилых домов не представлял. Сотрудники полиции на место происшествия направляли специалистов по взрывным устройствам из предприятий „Урал-вымпел“, которые установили, что найденная болванка является учебным пособием и принести вред людям не могла. Это был учебный снаряд, его изъяли. Сейчас представители МВД устанавливают его происхождение — откуда он попал на мусорку. Благодарим граждан за бдительность», — сообщил Горелых.
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В поселке Красный под Верхней Пышмой (Свердловская область) местные жители обнаружили на мусорной площадке артиллерийский снаряд. На место вызвали сотрудников МЧС и полицейских, сообщает паблик «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». «В 11:00 в поселке Красный на улице Лазурная возле мусорной площадки обнаружен артиллерийский снаряд 125 мм. В данный момент к месту прибыли сотрудники МЧС России 66-й пожарно-спасательной части», — говорится в группе. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что информация о находке поступала в территориальный отдел ОВД. Полицейские начали проверку и выяснили, что снаряд — учебный. «Хочу успокоить местных жителей: никакой реальной опасности подозрительный предмет для граждан и жилых домов не представлял. Сотрудники полиции на место происшествия направляли специалистов по взрывным устройствам из предприятий „Урал-вымпел“, которые установили, что найденная болванка является учебным пособием и принести вред людям не могла. Это был учебный снаряд, его изъяли. Сейчас представители МВД устанавливают его происхождение — откуда он попал на мусорку. Благодарим граждан за бдительность», — сообщил Горелых.