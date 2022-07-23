TDR: США оказались главным «лузером» на фоне событий на Украине

23 июля 2022 в 23:22 Размер текста - 17 +

Штатам следовало стремиться к более тесному сотрудничеству с РФ, считает Рикардс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вашингтон допустил серьезный стратегический просчет в своей позиции по Украине, позволив Москве и Пекину сформировать сильный альянс. Такое мнение выразил американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning. По словам обозревателя, США поставили себя в заведомо невыгодное положение, отказавшись в 2010-х налаживать отношения с Россией, что закономерно привело к усилению взаимодействия последней с Китаем. Сейчас Вашингтон — «главный лузер собственной же политики», убежден Рикардс. «В конце концов, стратегический расклад по формуле „двое против одного“, где двое — это Китай и Россия, а один — США, демонстрирует грубейшую ошибку, совершенную американским руководством», — отметил специалист. Партнерство Москвы и Пекина Рикардс назвал «стратегической ошибкой», последствия которой усилил украинский кризис. Он также предположил, что событий на Украине и вовсе можно было бы избежать, если бы США «стремились к более тесным связям с Россией много лет назад». Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Вашингтон допустил серьезный стратегический просчет в своей позиции по Украине, позволив Москве и Пекину сформировать сильный альянс. Такое мнение выразил американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning. По словам обозревателя, США поставили себя в заведомо невыгодное положение, отказавшись в 2010-х налаживать отношения с Россией, что закономерно привело к усилению взаимодействия последней с Китаем. Сейчас Вашингтон — «главный лузер собственной же политики», убежден Рикардс. «В конце концов, стратегический расклад по формуле „двое против одного“, где двое — это Китай и Россия, а один — США, демонстрирует грубейшую ошибку, совершенную американским руководством», — отметил специалист. Партнерство Москвы и Пекина Рикардс назвал «стратегической ошибкой», последствия которой усилил украинский кризис. Он также предположил, что событий на Украине и вовсе можно было бы избежать, если бы США «стремились к более тесным связям с Россией много лет назад». Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида.