23 июля 2022

В свердловском городе нашли кривую «зебру». «Ходишь зигзагами». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, пешеходный переход, пешеходный
Жители Среднеуральска рассказали в соцсетях о странной разметке Фото:

В Среднеуральске (Свердловская область) дорожную разметку нарисовали не по ГОСТу. Пешеходный переход на одной из улиц оказался «кривым», рассказывают местные жители в соцсетях.

«Вряд ли можно назвать комфортным появившуюся разметку пешеходного перехода. Нужно ходить по этому пешеходному переходу зигзагами! У чиновников похоже не все в порядке было в школе с геометрией и беречь и экономить бюджет их тоже не научили», — сообщили в группе «Реальный Среднеуральск» в соцсети «ВКонтакте».

К посту прикреплены фотографии, на которых виден «кривой» пешеходный переход. URA.RU направило запрос в администрацию Среднеуральска с просьбой прокомментировать фотографии.

Фото:

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В Среднеуральске (Свердловская область) дорожную разметку нарисовали не по ГОСТу. Пешеходный переход на одной из улиц оказался «кривым», рассказывают местные жители в соцсетях. «Вряд ли можно назвать комфортным появившуюся разметку пешеходного перехода. Нужно ходить по этому пешеходному переходу зигзагами! У чиновников похоже не все в порядке было в школе с геометрией и беречь и экономить бюджет их тоже не научили», — сообщили в группе «Реальный Среднеуральск» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплены фотографии, на которых виден «кривой» пешеходный переход. URA.RU направило запрос в администрацию Среднеуральска с просьбой прокомментировать фотографии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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