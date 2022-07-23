В свердловском городе нашли кривую «зебру». «Ходишь зигзагами». Фото

24 июля 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Жители Среднеуральска рассказали в соцсетях о странной разметке Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Среднеуральске (Свердловская область) дорожную разметку нарисовали не по ГОСТу. Пешеходный переход на одной из улиц оказался «кривым», рассказывают местные жители в соцсетях. «Вряд ли можно назвать комфортным появившуюся разметку пешеходного перехода. Нужно ходить по этому пешеходному переходу зигзагами! У чиновников похоже не все в порядке было в школе с геометрией и беречь и экономить бюджет их тоже не научили», — сообщили в группе «Реальный Среднеуральск» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплены фотографии, на которых виден «кривой» пешеходный переход. URA.RU направило запрос в администрацию Среднеуральска с просьбой прокомментировать фотографии. Фото: группа «Реальный Среднеуральск», vk.com Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Среднеуральске (Свердловская область) дорожную разметку нарисовали не по ГОСТу. Пешеходный переход на одной из улиц оказался «кривым», рассказывают местные жители в соцсетях. «Вряд ли можно назвать комфортным появившуюся разметку пешеходного перехода. Нужно ходить по этому пешеходному переходу зигзагами! У чиновников похоже не все в порядке было в школе с геометрией и беречь и экономить бюджет их тоже не научили», — сообщили в группе «Реальный Среднеуральск» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплены фотографии, на которых виден «кривой» пешеходный переход. URA.RU направило запрос в администрацию Среднеуральска с просьбой прокомментировать фотографии.