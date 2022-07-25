Зеленский сменил командующего силами спецоперации

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Зеленский назначил Виктора Хоренко на должность Григория Галагана Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Хоренко новым командующим Сил специальных операций ВСУ. Текст указа опубликован на официальном сайте президента Украины.

«Назначить Хоренко Виктора Александровича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе. Ранее эту должность занимал Григорий Галаган.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Хоренко новым командующим Сил специальных операций ВСУ. Текст указа опубликован на официальном сайте президента Украины. «Назначить Хоренко Виктора Александровича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе. Ранее эту должность занимал Григорий Галаган.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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