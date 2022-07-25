Зеленский сменил командующего силами спецоперации

Зеленский назначил Виктора Хоренко на должность Григория Галагана
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Хоренко новым командующим Сил специальных операций ВСУ. Текст указа опубликован на официальном сайте президента Украины.
«Назначить Хоренко Виктора Александровича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе. Ранее эту должность занимал Григорий Галаган.
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