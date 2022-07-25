Глава ЯНАО привез посылки силовикам, участвующим в СВО на Украине

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов продолжил свой отпуск в Херсоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил в Херсоне, который находится близко к линии фронта, ямальских сотрудников спецподразделений, участвующих в спецоперации на Украине, и вручил им посылки из дома. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона.

«Посетил сегодня наших ямальских сотрудников спецподразделений, выполняющих свой долг на специальной военной операции. Передал посылки из дома и все необходимое. Настроение у всех боевое и позитивное», — говорится в сообщении.

Также глава региона отметил, что поручил расширить служебный фонд жилья для таких сотрудников из Нового Уренгоя. Кроме того, губернатор не оставил без внимания и день рождения одного из силовиков — Артюхов привез в Херсон пятикилограммовый торт.

Руководитель Ямала все еще находится в отпуске, но продолжает ряд рабочих встреч. Так, 20 июля, он встретился в Крыму с детьми из «Артека» и провел урок для них. А еще раньше у Артюхова была рабочая встреча с главой республики Крым и главой ДНР.

Президент РФ объявил о начале спецоперации 24 февраля. Основная цель российских военных — это денацификации и демилитаризация Украины.