В Сургуте к началу учебного года отремонтируют десятки школ

В Сургуте отремонтируют 12 школ и 6 детсадов к 1 сентября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте к сентябрю отремонтируют 12 школ и 6 детских садов. Об этом сообщил глава администрации Сургута Андрей Филатов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Летняя ремонтная кампания образовательных учреждений Сургута продолжается. К началу нового учебного года намерены обновить 12 школ и 6 детских садов», — написал Филатов в соцсети.

В школе № 18 завершается капитальный ремонт крыши. Подрядная организация выполняет работы согласно графика, работы планируется завершить 20 августа.

Кроме сезонных ремонтов запланированы и работы долгосрочного характера. Так, в Сургуте подпишут муниципальный контракт на ремонт детского сада «Гусельки». Работы по комплексному ремонту детсада рассчитаны на год.

Ранее URA.RU рассказало о срыве работ по реконструкции гимназии в Лангепасе. Родители учеников обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой взять ситуацию на контроль.

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