В Сургуте к началу учебного года отремонтируют десятки школ

В Сургуте к сентябрю отремонтируют 12 школ и 6 детских садов. Об этом сообщил глава администрации Сургута Андрей Филатов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Летняя ремонтная кампания образовательных учреждений Сургута продолжается. К началу нового учебного года намерены обновить 12 школ и 6 детских садов», — написал Филатов в соцсети.
В школе № 18 завершается капитальный ремонт крыши. Подрядная организация выполняет работы согласно графика, работы планируется завершить 20 августа.
Кроме сезонных ремонтов запланированы и работы долгосрочного характера. Так, в Сургуте подпишут муниципальный контракт на ремонт детского сада «Гусельки». Работы по комплексному ремонту детсада рассчитаны на год.
Ранее URA.RU рассказало о срыве работ по реконструкции гимназии в Лангепасе. Родители учеников обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой взять ситуацию на контроль.
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