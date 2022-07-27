27 июля 2022

Из-за отказа датчика самолет, летевший в Тюмень, изменил маршрут

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, аэропорт, авиарейс, самолет
Самолет был вынужден вернуться в аэропорт Минеральных Вод Фото:

Из-за отказа датчика пожаротушения самолет АО «Авиакомпания Азимут», летевший из Минеральных Вод в Тюмень, был вынужден развернуться в обратном направлении. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Aviaincident.

«Самолет RRJ-95, рейс AZO633 Минеральные Воды — Тюмень. 27 июля 2022 23.28 (мск) район аэропорта Минеральные Воды. После взлета на эшелоне FL100 КВС доложил об отказе датчика пожаротушения, принял решение на возврат в аэропорт вылета Минеральные Воды», — указано в сообщении.

Посадка самолета прошла благополучно в 23 часа 53 минуты по московскому времени. Ранее URA.RU писало о том, что самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Тюмени в Сочи, был вынужден совершить экстренную посадку в Минеральных Водах.

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Из-за отказа датчика пожаротушения самолет АО «Авиакомпания Азимут», летевший из Минеральных Вод в Тюмень, был вынужден развернуться в обратном направлении. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Aviaincident. «Самолет RRJ-95, рейс AZO633 Минеральные Воды — Тюмень. 27 июля 2022 23.28 (мск) район аэропорта Минеральные Воды. После взлета на эшелоне FL100 КВС доложил об отказе датчика пожаротушения, принял решение на возврат в аэропорт вылета Минеральные Воды», — указано в сообщении. Посадка самолета прошла благополучно в 23 часа 53 минуты по московскому времени. Ранее URA.RU писало о том, что самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Тюмени в Сочи, был вынужден совершить экстренную посадку в Минеральных Водах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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