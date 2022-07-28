ХМАО вошел в топ по кредиткам

29 июля 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

Средний лимит по кредитным картам в ХМАО составил 82 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) вошел в топ регионов по лимитам на кредитных картах. Об этом сообщает пресс-служба бюро кредитных историй. «В июне 2022 года самый большой средний размер лимита по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве — 107 тыс. руб., Московской области- чуть больше 86 тысяч, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском АО — 86 и 82 тысячи соответственно», — уточнили в пресс-службе бюро. Ранее Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа заняли три первых места в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Так, количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в ХМАО составило 34,3.

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) вошел в топ регионов по лимитам на кредитных картах. Об этом сообщает пресс-служба бюро кредитных историй. «В июне 2022 года самый большой средний размер лимита по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве — 107 тыс. руб., Московской области- чуть больше 86 тысяч, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском АО — 86 и 82 тысячи соответственно», — уточнили в пресс-службе бюро. Ранее Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа заняли три первых места в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Так, количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в ХМАО составило 34,3.