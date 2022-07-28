Водитель чиркнул зажигалкой возле бензобака во время заправки
Житель Челябинской области играл с зажигалкой, заправляя автомобиль в Еманжелинске, и случайно поджог себя, машину и АЗС. После этого он сел в горящий автомобиль и уехал, сообщают очевидцы в соцсетях
«Это случилось в 15:50 примерно. У него сильно обгорели ноги. Заправка тоже пострадала», — говорит голос сотрудницы заправки на видео, которое появилось в паблике «VIP Южноуральск».
На кадрах с камеры наблюдения на АЗС видно, что мужчина заправлял автомобиль, достал из кармана зажигалку и машинально чиркнул ей. После этого загорелся бензобак автомобиля, огонь перекинулся на мужчину. Тот сел в горящий автомобиль и уехал. Заправку тушили сотрудники АЗС.
Водитель получил ожоги ног
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