Челябинец играл с зажигалкой на АЗС и случайно поджег себя. Фото

29 июля 2022 в 23:09 Размер текста - 17 +

Водитель чиркнул зажигалкой возле бензобака во время заправки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Челябинской области играл с зажигалкой, заправляя автомобиль в Еманжелинске, и случайно поджог себя, машину и АЗС. После этого он сел в горящий автомобиль и уехал, сообщают очевидцы в соцсетях «Это случилось в 15:50 примерно. У него сильно обгорели ноги. Заправка тоже пострадала», — говорит голос сотрудницы заправки на видео, которое появилось в паблике «VIP Южноуральск». На кадрах с камеры наблюдения на АЗС видно, что мужчина заправлял автомобиль, достал из кармана зажигалку и машинально чиркнул ей. После этого загорелся бензобак автомобиля, огонь перекинулся на мужчину. Тот сел в горящий автомобиль и уехал. Заправку тушили сотрудники АЗС. Водитель получил ожоги ног Паблик «VIP Южноуральск» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Челябинской области играл с зажигалкой, заправляя автомобиль в Еманжелинске, и случайно поджог себя, машину и АЗС. После этого он сел в горящий автомобиль и уехал, сообщают очевидцы в соцсетях «Это случилось в 15:50 примерно. У него сильно обгорели ноги. Заправка тоже пострадала», — говорит голос сотрудницы заправки на видео, которое появилось в паблике «VIP Южноуральск». На кадрах с камеры наблюдения на АЗС видно, что мужчина заправлял автомобиль, достал из кармана зажигалку и машинально чиркнул ей. После этого загорелся бензобак автомобиля, огонь перекинулся на мужчину. Тот сел в горящий автомобиль и уехал. Заправку тушили сотрудники АЗС.