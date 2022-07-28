28 июля 2022

Челябинец играл с зажигалкой на АЗС и случайно поджег себя. Фото

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Общероссийская социальная кампания «Расставь приоритеты!». Челябинск, бензин, заправка, топливо, автозаправка, азс, бензоколонка, горючее, автотранспорт
Водитель чиркнул зажигалкой возле бензобака во время заправки Фото:

Житель Челябинской области играл с зажигалкой, заправляя автомобиль в Еманжелинске, и случайно поджог себя, машину и АЗС. После этого он сел в горящий автомобиль и уехал, сообщают очевидцы в соцсетях

«Это случилось в 15:50 примерно. У него сильно обгорели ноги. Заправка тоже пострадала», — говорит голос сотрудницы заправки на видео, которое появилось в паблике «VIP Южноуральск».

На кадрах с камеры наблюдения на АЗС видно, что мужчина заправлял автомобиль, достал из кармана зажигалку и машинально чиркнул ей. После этого загорелся бензобак автомобиля, огонь перекинулся на мужчину. Тот сел в горящий автомобиль и уехал. Заправку тушили сотрудники АЗС.

Водитель получил ожоги ног
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Житель Челябинской области играл с зажигалкой, заправляя автомобиль в Еманжелинске, и случайно поджог себя, машину и АЗС. После этого он сел в горящий автомобиль и уехал, сообщают очевидцы в соцсетях «Это случилось в 15:50 примерно. У него сильно обгорели ноги. Заправка тоже пострадала», — говорит голос сотрудницы заправки на видео, которое появилось в паблике «VIP Южноуральск». На кадрах с камеры наблюдения на АЗС видно, что мужчина заправлял автомобиль, достал из кармана зажигалку и машинально чиркнул ей. После этого загорелся бензобак автомобиля, огонь перекинулся на мужчину. Тот сел в горящий автомобиль и уехал. Заправку тушили сотрудники АЗС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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