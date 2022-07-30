Жительница ХМАО собирает волонтеров для спасения белочки

31 июля 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Одна белка уже умерла в этой части леса Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница Советского (ХМАО) Людмила Вахнянская опубликовала призыв прибраться в лесу ради белочки. Пост появился в городских социальных сетях. «Прошу посодействовать в вопросе жизни белочки, которая живет в лесном массиве около улицы Загородная. Там жили две белки, одна из которых уже умерла в начале лета… Но там нет ни одной кормушки, бедная, что она там ест? Я приношу туда орехи, но они остаются не тронутыми. Нужны кормушки и содействие волонтеров, для организации субботника для уборки мусора в этом лесочке», — пишет Людмила Вахнянская в группе «Подслушано Советский ХМАО». Ранее жители Ханты-Мансийска нашли в Иртыше плавающую черепаху. Неравнодушные граждане попытались пристроить водоплавающее животное и тем самым спасти его от гибели.

Жительница Советского (ХМАО) Людмила Вахнянская опубликовала призыв прибраться в лесу ради белочки. Пост появился в городских социальных сетях. «Прошу посодействовать в вопросе жизни белочки, которая живет в лесном массиве около улицы Загородная. Там жили две белки, одна из которых уже умерла в начале лета… Но там нет ни одной кормушки, бедная, что она там ест? Я приношу туда орехи, но они остаются не тронутыми. Нужны кормушки и содействие волонтеров, для организации субботника для уборки мусора в этом лесочке», — пишет Людмила Вахнянская в группе «Подслушано Советский ХМАО». Ранее жители Ханты-Мансийска нашли в Иртыше плавающую черепаху. Неравнодушные граждане попытались пристроить водоплавающее животное и тем самым спасти его от гибели.