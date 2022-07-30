30 июля 2022
29 июля 2022
28 июля 2022

Жительница ХМАО собирает волонтеров для спасения белочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Ботанический сад. Екатеринбург, белка, ботанический сад
Одна белка уже умерла в этой части леса Фото:

Жительница Советского (ХМАО) Людмила Вахнянская опубликовала призыв прибраться в лесу ради белочки. Пост появился в городских социальных сетях.

«Прошу посодействовать в вопросе жизни белочки, которая живет в лесном массиве около улицы Загородная. Там жили две белки, одна из которых уже умерла в начале лета… Но там нет ни одной кормушки, бедная, что она там ест? Я приношу туда орехи, но они остаются не тронутыми. Нужны кормушки и содействие волонтеров, для организации субботника для уборки мусора в этом лесочке», — пишет Людмила Вахнянская в группе «Подслушано Советский ХМАО».

Ранее жители Ханты-Мансийска нашли в Иртыше плавающую черепаху. Неравнодушные граждане попытались пристроить водоплавающее животное и тем самым спасти его от гибели.

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Жительница Советского (ХМАО) Людмила Вахнянская опубликовала призыв прибраться в лесу ради белочки. Пост появился в городских социальных сетях. «Прошу посодействовать в вопросе жизни белочки, которая живет в лесном массиве около улицы Загородная. Там жили две белки, одна из которых уже умерла в начале лета… Но там нет ни одной кормушки, бедная, что она там ест? Я приношу туда орехи, но они остаются не тронутыми. Нужны кормушки и содействие волонтеров, для организации субботника для уборки мусора в этом лесочке», — пишет Людмила Вахнянская в группе «Подслушано Советский ХМАО». Ранее жители Ханты-Мансийска нашли в Иртыше плавающую черепаху. Неравнодушные граждане попытались пристроить водоплавающее животное и тем самым спасти его от гибели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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