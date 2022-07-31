Тюменские химики помогут нефтяникам с импортозамещением

Тюменские химики помогут отказаться от реагентов зарубежного производства в нефтедобыче Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «ТюменьНефтеТехнологии» совместно с Тюменским индустриальным университетом и другими крупнейшими вузами России работает над синтезом реагентов, которые смогут заменить зарубежные аналоги в работе предприятий ТЭК. Информация об этом указана в паблике «Тюменская область» соцсети «ВКонтакте».

«Большая часть сырья, которая применяется в наших реагентах — отечественного производства. Что-то мы смогли синтезировать самостоятельно, что-то — синтезировали наши партнеры. В рамках направления импортозамещения совместно с ТИУ и другими крупными университетами нашей страны мы работаем над синтезом совершенно новых активных основ, которые и эффективнее, и дешевле», — сообщил директор ООО «ТюменьНефтеТехнологии» Марсель Кадыров в интервью, опубликованном в паблике «Тюменская область».

Рецептура каждого реагента подбирается под геологические особенности каждого месторождения индивидуально. Таким образом — добыча, транспортировка, переработка нефти и газа становятся эффективнее. «Тюменские химики обеспечивают отечественным нефтяникам независимость от зарубежных поставок. Компания „ТюменьНефтеТехнологии“ разрабатывает, производит и поставляет химические реагенты нефтегазовым компаниям по всей стране. Для производства препаратов компания использует местное сырье, а качество продукции ничем не уступает иностранным аналогам», — указано в публикации.

Необходимость в импортозамещении возникла на фоне санкций, которые США и страны ЕС ввели против РФ в ответ на проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарным секторам России. Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.