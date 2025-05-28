28 мая 2025

Тюменская мэрия разработала план эвакуации жителей города в военное время

© Служба новостей «URA.RU»
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План находится на государственной экспертизе
План находится на государственной экспертизе Фото:

Тюменские власти разрабатывают план эвакуации ждя жителей города в военное время. Соответсвующий проект постановления размещен на сайте городской администрации и сейчас проходит необходимые процедуры государственной экспертизы.

«Настоящее положение определяет порядок организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Тюмени в безопасные районы в военное время. Оно подготовлено в соответствии с предписаниями МЧС России по Тюменской области», — отмечено в документе.

Все эвакуационные мероприятия будут проводиться с целью минимизации потерь среди населения, а также создания сил гражданской обороны для помощи пострадавшим. Эвакуации подлежат рабочие и неработающие члены семей, нетрудоспособное население, неподлежащие призыву на военную службу, пациенты больниц, а также осужденные лица. Их перевезут в населенные пункты в пределах региона, где отсутствует опасность для их жизней. 

Вместе с тем документ предусматривает схему действий эвакуации не только в военное время, но и при техногенных катастрофах. В их число входят пожары, затопления и зоны химического или биологического заражения.

Ранее в Тюмени уже проводились эвакуационные мероприятия: в частности, в апреле 2024 года из-за пожарной тревоги был эвакуирован торговый центр «Южный». Тогда сообщения в МЧС по региону не поступали, однако инцидент стал поводом для обсуждения готовности города к чрезвычайным ситуациям. Разработка нового плана эвакуации отражает усилия властей по совершенствованию мер гражданской обороны.

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Тюменские власти разрабатывают план эвакуации ждя жителей города в военное время. Соответсвующий проект постановления размещен на сайте городской администрации и сейчас проходит необходимые процедуры государственной экспертизы. «Настоящее положение определяет порядок организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Тюмени в безопасные районы в военное время. Оно подготовлено в соответствии с предписаниями МЧС России по Тюменской области», — отмечено в документе. Все эвакуационные мероприятия будут проводиться с целью минимизации потерь среди населения, а также создания сил гражданской обороны для помощи пострадавшим. Эвакуации подлежат рабочие и неработающие члены семей, нетрудоспособное население, неподлежащие призыву на военную службу, пациенты больниц, а также осужденные лица. Их перевезут в населенные пункты в пределах региона, где отсутствует опасность для их жизней.  Вместе с тем документ предусматривает схему действий эвакуации не только в военное время, но и при техногенных катастрофах. В их число входят пожары, затопления и зоны химического или биологического заражения. Ранее в Тюмени уже проводились эвакуационные мероприятия: в частности, в апреле 2024 года из-за пожарной тревоги был эвакуирован торговый центр «Южный». Тогда сообщения в МЧС по региону не поступали, однако инцидент стал поводом для обсуждения готовности города к чрезвычайным ситуациям. Разработка нового плана эвакуации отражает усилия властей по совершенствованию мер гражданской обороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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