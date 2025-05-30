В селе Долгодеревенском (райцентр Сосновского района под Челябинском) 83-летний владелец «Волги» пытался толкнуть машину, но сам попал под ее колеса и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГАИ.
«В селе Долгодеревенское по улице Энтузиастов, около дома №2, мужчина 1942 года рождения, по предварительным данным, пытался откатить свой автомобиль „ГАЗ-31105“. В результате автомобиль наехал на водителя», — сообщается в telegram-канале.
Происшествие случилось в 13:50 30 мая. Мужчина умер на месте. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего на территории Сосновского района.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!