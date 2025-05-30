В райцентре под Челябинском «Волга» убила хозяина-пенсионера. Фото

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Владелец «Волги» попал под ее колеса
Владелец «Волги» попал под ее колеса Фото:

В селе Долгодеревенском (райцентр Сосновского района под Челябинском) 83-летний владелец «Волги» пытался толкнуть машину, но сам попал под ее колеса и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГАИ.

«В селе Долгодеревенское по улице Энтузиастов, около дома №2, мужчина 1942 года рождения, по предварительным данным, пытался откатить свой автомобиль „ГАЗ-31105“. В результате автомобиль наехал на водителя», — сообщается в telegram-канале.

Происшествие случилось в 13:50 30 мая. Мужчина умер на месте. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего на территории Сосновского района.

«Волга» задавила своего владельца
«Волга» задавила своего владельца
Фото:

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В селе Долгодеревенском (райцентр Сосновского района под Челябинском) 83-летний владелец «Волги» пытался толкнуть машину, но сам попал под ее колеса и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГАИ. «В селе Долгодеревенское по улице Энтузиастов, около дома №2, мужчина 1942 года рождения, по предварительным данным, пытался откатить свой автомобиль „ГАЗ-31105“. В результате автомобиль наехал на водителя», — сообщается в telegram-канале. Происшествие случилось в 13:50 30 мая. Мужчина умер на месте. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего на территории Сосновского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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