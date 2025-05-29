29 мая 2025

Тюменскую компанию накажут за отказ растить картофель

Тюменское ООО «Родина» заставят вернуть субсидию на лизинг сельхозтехники
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания занимается выращиванием картофеля с 2005 года
Компания занимается выращиванием картофеля с 2005 года Фото:

Тюменскую компанию ООО «Родина» хотя заставить вернуть субсидию на погашение части лизинга сельхозтехники. Да иска против компании зарегистрированы в картотеке арбитражных дел.

«Зарегистрировано два иска против ООО „Родина“. В обоих случаях истцом выступает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. Иски зарегистрированы, но еще не поступили в работу», — говорится в сообщении.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы, сельхозтехника была приобретена с целью выращивания картофеля еще в 2020 году. Правительство региона предоставило субсидию на частичное погашение платежей по договорам лизинга. Однако, по результатам работы в 2024 году ООО «Родина» показало нулевые результаты деятельности. Требование вернуть предоставленную субсидию компания проигнорировала.

Известно, что ООО «Родина» было учреждено в 2005 году. В настоящий момент учредителем и владельцем компании является Антон Хрушков. Фирма не связана с крупными агрохолдингами региона, ее обороты не превышают 90 миллионов рублей.

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Тюменскую компанию ООО «Родина» хотя заставить вернуть субсидию на погашение части лизинга сельхозтехники. Да иска против компании зарегистрированы в картотеке арбитражных дел. «Зарегистрировано два иска против ООО „Родина“. В обоих случаях истцом выступает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. Иски зарегистрированы, но еще не поступили в работу», — говорится в сообщении. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы, сельхозтехника была приобретена с целью выращивания картофеля еще в 2020 году. Правительство региона предоставило субсидию на частичное погашение платежей по договорам лизинга. Однако, по результатам работы в 2024 году ООО «Родина» показало нулевые результаты деятельности. Требование вернуть предоставленную субсидию компания проигнорировала. Известно, что ООО «Родина» было учреждено в 2005 году. В настоящий момент учредителем и владельцем компании является Антон Хрушков. Фирма не связана с крупными агрохолдингами региона, ее обороты не превышают 90 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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