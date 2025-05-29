Тюменскую компанию накажут за отказ растить картофель

Тюменскую компанию ООО «Родина» хотя заставить вернуть субсидию на погашение части лизинга сельхозтехники. Да иска против компании зарегистрированы в картотеке арбитражных дел.
«Зарегистрировано два иска против ООО „Родина“. В обоих случаях истцом выступает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. Иски зарегистрированы, но еще не поступили в работу», — говорится в сообщении.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы, сельхозтехника была приобретена с целью выращивания картофеля еще в 2020 году. Правительство региона предоставило субсидию на частичное погашение платежей по договорам лизинга. Однако, по результатам работы в 2024 году ООО «Родина» показало нулевые результаты деятельности. Требование вернуть предоставленную субсидию компания проигнорировала.
Известно, что ООО «Родина» было учреждено в 2005 году. В настоящий момент учредителем и владельцем компании является Антон Хрушков. Фирма не связана с крупными агрохолдингами региона, ее обороты не превышают 90 миллионов рублей.
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