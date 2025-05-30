Почти тысячу тюменцев заразили инфекциями в больницах

В Тюменской области в 2024 году 949 человек заразились инфекциями, которые они подхватили во время оказания им медицинской помощи. Такая информация указана в докладе Роспотребнадзора, который имеется в распоряжении редакции URA.RU. Чаще всего у местных жителей выявляли послеоперационные инфекции и пневмонии. В 2,8 раза выросло число зарегистрированных гнойно-септических инфекций среди младенцев — у малышей выявляли заболевания кожи и подкожной клетчатки, конъюктивиты и сепсис.
«Зарегистрировано 949 случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). В общей структуре ИСМП 25,7% составили послеоперационные инфекции, 31,1% — пневмонии, 5,5% — инфекции мочевыводящих путей, 2,3% — гнойносептические инфекции (ГСИ) новорожденных, 1,8% — ГСИ родильниц, 10,9% постинъекционные инфекции», — указано в докладе.
Отмечается, что в этом году не зафиксированы внутрибольничные случаи ВИЧ-инфекции, гепатита С, гриппа. Чаще всего (25%) жители заражались в хирургических стационарах и роддомах (20,1%). Также в 1,2 раза выросла заболеваемость гнойно-септическими инфекциями недавно родивших женщин.
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