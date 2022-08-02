Для курганских велосипедистов построят памп-площадку на набережной Тобола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане появится памп-площадка, на которой велосипедисты смогут совершать трюки. В будущем рядом с площадкой хотят установить скалодром и стритбол. Об этом говорится в посте группы «Велокурган» в соцсети «ВКонтакте».

«На набережной Тобола идет строительство памп-площадки. Застройщиком выступает „Солнце парк“. Это их совместный проект с правительством области по благоустройству набережной», — указано в сообщении. В том числе рядом планируется организовать скейт-парк, скалодром и стритбол.

Как отмечают в организации, пампом занимаются приглашенные специалисты, которые строили скейт-парки и памп-треки в Магнитогорске, Казани и других городах России. Курирует этот проект Андрей Белов — тренер сборной Свердловской области по BMX (bmx freestyle — дисциплина с акробатическими прыжками и трюками на велосипеде — прим. ред.).

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу правительства, где корреспонденту сообщили, что данным объектом занимается администрация города. URA.RU обратилось с запросом в мэрию, на момент публикации ответ не поступил. Представитель застройщика пообещал ответить на запрос позже.

До этого URA.RU писало, что в курганской школе, строящейся в 12 микрорайоне Заозерного, организуют два спортзала и девять спортивных площадок. Учреждение рассчитано на 1500 мест.