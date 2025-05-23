Цискаридзе пришел проститься с Григоровичем

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Николай Цискаридзе приехал в Большой театр на прощание
Николай Цискаридзе приехал в Большой театр на прощание Фото:

На церемонию прощания с выдающимся советским и российским хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем приехал известный артист балета, экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе. Церемония проходит в Большом театре в Москве.

«Николай Цискаридзе приехал в Большой театр на прощание с Юрием Григоровичем», — пишет Starhit.ru. Смерть Юрия Григоровича стала большой утратой для всего культурного мира.

Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные двусторонней пневмонией. Последние две недели жизни маэстро провел в Центральной клинической больнице в Москве, где врачи боролись за его жизнь. Несмотря на усилия медиков, организм 98-летнего артиста не справился с болезнью.

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На церемонию прощания с выдающимся советским и российским хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем приехал известный артист балета, экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе. Церемония проходит в Большом театре в Москве. «Николай Цискаридзе приехал в Большой театр на прощание с Юрием Григоровичем», — пишет Starhit.ru. Смерть Юрия Григоровича стала большой утратой для всего культурного мира. Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные двусторонней пневмонией. Последние две недели жизни маэстро провел в Центральной клинической больнице в Москве, где врачи боролись за его жизнь. Несмотря на усилия медиков, организм 98-летнего артиста не справился с болезнью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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