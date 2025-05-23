Цискаридзе пришел проститься с Григоровичем

На церемонию прощания с выдающимся советским и российским хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем приехал известный артист балета, экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе. Церемония проходит в Большом театре в Москве.
«Николай Цискаридзе приехал в Большой театр на прощание с Юрием Григоровичем», — пишет Starhit.ru. Смерть Юрия Григоровича стала большой утратой для всего культурного мира.
Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные двусторонней пневмонией. Последние две недели жизни маэстро провел в Центральной клинической больнице в Москве, где врачи боролись за его жизнь. Несмотря на усилия медиков, организм 98-летнего артиста не справился с болезнью.
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