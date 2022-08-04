Курганская ЛДПР просит отменить госфинансирование Ельцин Центра

04 августа 2022 в 09:11 Размер текста - 17 +

В Кургане представители ЛДПР высказались по поводу госфинансирования Ельцин Центра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане представители Либерально-демократической партии России просят отменить бюджетное финансирование Ельцин Центра в Екатеринбурге. Они считают, что нужно пересмотреть траты на него и перераспределить на более важные нужды. Таким мнением с URA.RU поделился координатор регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин. Ранее об этом заявил депутат Госдумы РФ от ЛДПР Ярослав Нилов. «Мои коллеги в Государственной думе говорят, что затраты на Ельцин Центр колоссальные, и нужно этот вопрос решать. Я не говорю, чтобы его закрыли и опечатали. Нет. Нужно просто проверить, сколько денег идет на его содержание. Если затраты, действительно, большие, то скорректировать их и направить на решение социальных вопросов», — сказал Ярушин. В частности, эти деньги могут пойти на покупку жилья для ветеранов и другие социальные вопросы. Ранее URA.RU сообщало, что Нилов считает, что заложенные в бюджете на содержание Ельцин Центра, нужно направить на решение жилищного вопроса ветеранов и инвалидов. По его словам, социальная сфера «голодна» до финансирования, и екатеринбургский центр вполне мог бы помочь. Об этом он написал в своем telegram-канале.

В Кургане представители Либерально-демократической партии России просят отменить бюджетное финансирование Ельцин Центра в Екатеринбурге. Они считают, что нужно пересмотреть траты на него и перераспределить на более важные нужды. Таким мнением с URA.RU поделился координатор регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин. Ранее об этом заявил депутат Госдумы РФ от ЛДПР Ярослав Нилов. «Мои коллеги в Государственной думе говорят, что затраты на Ельцин Центр колоссальные, и нужно этот вопрос решать. Я не говорю, чтобы его закрыли и опечатали. Нет. Нужно просто проверить, сколько денег идет на его содержание. Если затраты, действительно, большие, то скорректировать их и направить на решение социальных вопросов», — сказал Ярушин. В частности, эти деньги могут пойти на покупку жилья для ветеранов и другие социальные вопросы. Ранее URA.RU сообщало, что Нилов считает, что заложенные в бюджете на содержание Ельцин Центра, нужно направить на решение жилищного вопроса ветеранов и инвалидов. По его словам, социальная сфера «голодна» до финансирования, и екатеринбургский центр вполне мог бы помочь. Об этом он написал в своем telegram-канале.