В Челябинской области произошел скачок заболевания COVID

04 августа 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

За сутки челябинцы сдали 6 223 теста на коронавирус Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Челябинской области резко выросло число заболевших коронавирусом. Согласно сводке регионального минздрава, 4 августа заразилось 234 человека, что на 27 больше, чем было сутками ранее. «За прошедшие сутки выявлено 234 новых подтверждения заболевания ко вчерашнему дню, из них 11 школьников. От коронавируса скончался один человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области. В министерстве отметили, что несмотря на рост заболеваемости за сутки выздоровело 190 человек. Всего же за все время пандемии свыше 328 тысяч челябинцев справились с болезнью. Специалисты связывают рост числа заболевших коронавирусом с появлением новых штаммов. В России уже семь человек заразились «Кентавром». По мнению ученых, он более заразен, но переносится легче, чем предыдущие мутации вируса. «Кентавр» способен закончить пандемию.

В Челябинской области резко выросло число заболевших коронавирусом. Согласно сводке регионального минздрава, 4 августа заразилось 234 человека, что на 27 больше, чем было сутками ранее. «За прошедшие сутки выявлено 234 новых подтверждения заболевания ко вчерашнему дню, из них 11 школьников. От коронавируса скончался один человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области. В министерстве отметили, что несмотря на рост заболеваемости за сутки выздоровело 190 человек. Всего же за все время пандемии свыше 328 тысяч челябинцев справились с болезнью. Специалисты связывают рост числа заболевших коронавирусом с появлением новых штаммов. В России уже семь человек заразились «Кентавром». По мнению ученых, он более заразен, но переносится легче, чем предыдущие мутации вируса. «Кентавр» способен закончить пандемию.